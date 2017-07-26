التعليم: توقيع القرض الياباني الخاص بتوسيع مشروع المدارس اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، محضر المناقشات الخاص بالقرض الياباني لدعم توسيع مشروع المدارس المصرية اليابانية، ويمثلها الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ويمثل الجانب اليابانى شينوهارا مدير إدارة الشرق الأوسط بهيئة التعاون الدولية اليابانية "الجايكا" بطوكيو، بحضور اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير، وسعيد صديق مدير إدارة الموازنة، ووفد هيئة التعاون الدولية اليابانية "الجايكا"

أكد حجازي، في بيان صحفي، أن توقيع محضر المناقشات الخاصة بالقرض اليابانى لدعم توسيع مشروع المدارس المصرية اليابانية؛ لتحديد الخطوات الرسمية وتفاصيل هذا القرض والذى يتضمن النواحى الإدارية والمالية والفنية الموضوعة بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعاون الدولى، والمالية، والتى تشمل بنود القرض، وتمويل خطة المشروع، والمتابعة الخاصة بالقرض، مشيرًا إلى أن مدة المرحلة الأولى للمشروع حتى العام الدراسي 2020/2021.

وأضاف حجازى إنه تم على مدار الأسبوع الماضى عقد جلسات نقاشية بين الطرفين المصري والياباني؛ لتحديد تفاصيل القرض الياباني الخاص بدعم توسيع مشروع المدارس المصرية اليابانية.

وأكد شينوهارا أن هذه الاتفاقية تأتي بناءً على التعاون الثنائي للتجربة اليابانية في التعليم، في ضوء ما تم الاتفاق عليه من خلال الزيارة الرئاسية منذ فبراير 2016 فى طوكيو، مؤكدًا أن التعاون الثنائي المثمر يمضي على الطريق الصحيح.

يذكر أن مشروع المدارس اليابانية يشهد افتتاح 28 مدرسة رسمية لغات في سبتمبر المقبل، بدعم فني من الجانب الياباني (الجايكا)، والتي يطبق فيها الأنشطة الخاصة "بالتوكاتسو" وهذه الأنشطة تدعم المهارات الخاصة بالانضباط وروح الفريق والتعاون، والأنشطة المدرسية، ويعد هذا استكمالًا لما تم في العام السابق من تطوير 12 مدرسة.