رصد تجمع للغزلان في البحر الأحمر لأول مرة منذ 6 سنوات

​كتبت- مادي غيث:

صرح المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، بأن السبب وراء اتنشار الغزلان في محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر يرجع إلى أنهم في موسم تزاوج يستمر إلى شهر أكتوبر القادم حيث تنتشر الحيوانات داخل المحميات، مشيرًا إلى أن انتشار الغزلان في المحميات يعد أمرًا طبيعيًا.

وكان فريق من محمية وادي الجمال رصد تجمعًا لما يقرُب من 15 غزالة بمنطقة تلاقي وادي "الجمال" مع وادي "كب الخوارة" بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد محمد علي، مدير محمية وادي الجمال، في بيان صحفي، أن هذا الحدث يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من 6 سنوات، والذي تم فيه رصد هذا العدد من الغزلان في تجمع واحد، مما يدل على توافر المناخ المناسب للحياة لهذه الحيوانات النادرة بالمحمية.

وأضاف علي، أنه يتم تنفيذ برنامج خاص بالتأمين والسيطرة على مداخل ومخارج المحمية، ويأتي هذا ضمن خطة الإدارة البيئية لوادي الجمال.

وأوضح أن الخطة تقوم على عدة محاور أهمها "تحديث قواعد البيانات الخاصة بعمليات الرصد، والمتابعة للتنوع البيولوجي للمحمية"، كما تسير عدة دوريات إلى وديان المحمية المختلفة، وذلك للوقوف على تطورات الحياة البرية الموجودة بها، تحقيق الهدف الأساسي وهو حماية الموارد الطبيعية.