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رموز الزمالك يطالبون برحيل إيناسيو

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رموز الزمالك يطالبون برحيل إيناسيو رموز الزمالك يطالبون برحيل إيناسيو

التحرير

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أصدر عدد من مدربي ورموز الكرة بنادي ، بيانًا اليوم الأربعاء، أدانوا فيه بشدة التصريحات التي صدرت من البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق ضد إدارة النادي، مشددين على مطالبتهم برحيله بسبب تجاوزاته في حق الزمالك وتقليله من قدرات لاعبي الفريق، والتسبب في هدم استقراره في وقت يحتاج فيه لتضافر الجهود حوله.

وأكد البيان على أن مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة يوفر الدعم والمساندة لجميع الأجهزة الفنية واللاعبين، ويسعى لتوفير مناخ مناسب لتحقيق البطولات، وماذكره المديرالفني عاري تمامًا من الصحة، مطالبين بضرورة رحيله عن القلعة البيضاء.

وأضاف البيان أن نادي الزمالك يمتلك أفضل لاعبين، ونطالب مجلس الإدارة بعدم إستمرارية المدير الفني، الذي يحاول إلقاء التهم على إدارة النادي التي وفرت له جميع الإمكانات المتاحة وغير المتاحة، كما وفرت له أفضل لاعبين في الدوري المصري. 

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وأشار البيان إلى أن القصور في عمل المدرب وفي تجهيزه اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ووضع الجانب الخططي المناسب لقدراتهم حتي يستطيعوا تحقيق النتائج التي يتمناها جمهور الزمالك وإدارته، ولايصح لمدرب محترم أن يحمل لاعبيه الذين من بينهم دوليين أن يشكك في قدراتهم ثم يلقي باللوم على إدارة النادي، لذلك نطالب الإدارة بعدم استمرار الذي يهرب من الميدان ويلقي اللوم على الآخرين. 
 
ووقع على البيان كل من غانم سلطان ، جمال عبد الحميد، عادل المأمور، محمود الخواجة، محمد رفاعي، سامي الشيشني، الجوهري الصغير، نصر إبراهيم، عفت نصار، وليد صلاح، محمد صبري، مدحت مكي، هشام إبراهيم، حسن بصري، وائل القباني، سعيد الجدي. 

بيان رموز الزمالك

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التحرير

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