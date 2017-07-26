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مفاجأة.. انتخابات الأهلي مهددة بالبطلان بسبب اللائحة الاسترشادية

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مفاجأة.. انتخابات الأهلي مهددة بالبطلان بسبب اللائحة الاسترشادية مفاجأة.. انتخابات الأهلي مهددة بالبطلان بسبب اللائحة الاسترشادية

التحرير

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فجّر وائل عوض، المستشار القانوني لأعضاء فرع الشيخ زايد بالنادى الاهلى، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن اعتماد انتخابات النادى الأهلي القادمة على اللائحة الاسترشادية، التى تم إعدادها بمعرفة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية يهددها بالبطلان، خاصة أن المادة 8 باللائحة الاسترشادية تمنع أعضاء الفروع من التصويت، وهو أمر يتضارب مع الحكم القضائي الصادر قبل اعتماد قانون الرياضة من الأساس يوم 1 يونيو الماضي.

وأوضح أن المادة مخالفة للحكم القضائي وأحكام الدستور، وبالتالي سيتم إرسال إنذار على يد محضر لرئيس اللجنة الأوليمبية، لأنه يخالف أحكام القضاء، مؤكدًا أنه لن يبحث أحقية الحضور أمام لجنة التحكيم وتسوية المنازعات وفقًا للقانون، لأن الحكم في الأساس صادر قبل قانون الرياضة.

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وأكد المستشار القانوني لأعضاء فرع الشيخ زايد بالنادى الأهلي، أن الأعضاء حصلوا على حكم قضائي يوم 15 مارس الماضي، وتم رفض الاستشكال يوم 6 يوليو ليصبح الحكم نهائيًا، وتم إبلاغ الأهلي والجهة الإدارية.

أوضح، أن الحكم الصادر لأعضاء زايد بالتصويت في الجمعية العمومية نهائي، وليس به رجعة، رغم وجود استشكال أمام المحكمة الإدارية العليا، لكن تقرير المفوضين يؤكد أحقية الأعضاء فى التصويت.

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التحرير

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