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جابر نصار: عروض تأجير حمام السباحة الأوليمبي ستغطي تكلفة إنشاؤه في 4 سنوات

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مصراوي Masrawy

جابر نصار: عروض تأجير حمام السباحة الأوليمبي ستغطي تكلفة إنشاؤه في 4 سنوات

06:11 م الأربعاء 26 يوليو 2017

جابر نصار: عروض تأجير حمام السباحة الأوليمبي ستغطي تكلفة إنشاؤه في 4 سنوات

حمام سباحة جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه تلقى عروض من أندية مصرية لتأجير حمام السباحة الأوليمبي في فترات الإجازات بمقابل نصف مليون جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذه العروض ستغطي تكلفته خلال 4 سنوات.

وأضاف نصار، في كلمته بمؤتمر صحفي على هامش افتتاح حمام السباحة الأوليمبي الجديد اليوم الأربعاء، أن حمام السباحة الجديد لجامعة القاهرة تم إنشائه في أقل من 8 شهور، وذلك بإشراف جهاز الخدمات الوطنية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة المستخدمة بالحمام تم استيرادها من ألمانيا.

وأشار إلى أن "الطلاب في بداية ولايته كانوا قلقين على أرواحهم نتيجة للمظاهرات والاضطرابات السياسية التي تمر بها البلد في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013"، مضيفًا أنه استطاع في فترة وجيزة القضاء على العنف والتطرف بالجامعة من خلال نشر الآداب والفنون والثقافة وإقامة الحفلات".

وافتتح نصار، حمام السباحة الأوليمبي الجديد، وتجديدات حمام الجامعة القديم المخصص للتدريب لمختلف الأعمار والسباحة، وإقامة المسابقات الجامعية بأنواعها المختلفة.

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