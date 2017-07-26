«دفاع البرلمان»: إسقاط الجنسية عن الكيانات الإرهابية لصالح الأمن القومي

التحرير

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أكد النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الكيانات الإرهابية المقترح من النائبة سوزي ناشد، سيكون لصالح الأمن القومى، قائلا: «إن هناك بعض العناصر الإرهابية، ارتكبت العديد من جرائم الإرهاب، وتمكنت من الهروب إلى الخارج قبل صدور أحكام ضدها، وبالتالى فإنهم يدعمون الإرهاب من الخارج من خلال التجمع فى دول آمنة مثل قطر وتركيا، ويرتكبون أنشطة عدائية مناهضة للدولة، ويشكلون خطرًا على أمنها القومى».

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وأضاف كدواني، في تصريحات لـ«التحرير»، أن هذه الفكرة معمول بها فى العالم كله، لأن من يرتكب هذه الجرائم وصل إلى حد الخيانة للدولة، وبالتالى كيف يكون خائنًا ويحصل على جنسية الدولة، وأن إسقاط الجنسية عن هذه الكيانات مبدأ سليم، ويمكن أن يكون له مردود على مواجهة ظاهرة الإرهاب والحد من انتشارها، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن المعنية بمتابعة النشاطات الإرهابية هى المنوط بها تحديد الكيانات الإرهابية، أو هذه التنظيمات.