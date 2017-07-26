الغضب يجتاح سكان الزمالك بعد البدء في تنفيذ محطة المترو

التحرير

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بدأت الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ مشروع محطة مترو الزمالك، التي ستبدأ من شارع إسماعيل محمد المعروف بوجود عدد من السفارات الأجنبية به إلى جانب ضيق مساحته ووجود عدد من العقارات الأثرية القديمة.

في تقاطع شارع شجرة الدر، ارتكزت نقطة أمنية، إلى جانب انتشار عدد من سيارات الشرطة وأفرادها على جانبي الطريق، إضافة إلى منع الأمن لكل الصحفيين من تصوير بدء العمل في المشروع بالحي.

يقول إبراهيم سعودي، المحامي ووكيل الأهالي المعترضين على تنفيذ مشروع المحطة، إنهم سيطالبون وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بإعادة النظر في مسار ومكان المحطة، بسبب ضيق الشارع الذي ستبدأ منه الهيئة تنفيذ مشروع المحطة.

وأوضح سعودي، في تصريحات لـ"التحرير"، أنهم سيطالبون الوزير بانتظار الفصل في النزاع القضائي القائم بمجلس الدولة، حتى لا تتكلف الدولة تكاليف باهظة تذهب هباءً إن تم الحكم بوقف الأعمال وتغيير مسار المحطة.

ونوّه سعودي إلى أن الأهالي في انتظار صدور الحكم في الطعن المقدم أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 10 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الدكتورة مها الطرابيشي "من سكان الزمالك"، إنهم سيتوجهون بزيارة لوزير النقل غدًا، وبصحبتهم عدد من الأهالي، ومعهم توقيعات العشرات من الرافضين لتنفيذ مشروع المحطة بالمنطقة التي بدأت بها الهيئة العمل فعليًا منذ أمس الثلاثاء.

واستنكرت مها الطرابيشي، تجاهل تصريحات رئيس الشركة الفرنسية، الذي أكد -حسب ما ذكرت- أنهم في حرج من تنفيذ المشروع، وعدم تناول هذا التصريح بوسائل الإعلام، وتجاهله.

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وأكدت، أنهم مستمرون في وقوفهم ضد المشروع حتى مناقشة البديل مع المسئولين، لأنهم غير معترضين على مشروع يقدم خدمة للمواطنين، إنما الاعتراض على تسبب المشروع في الإضرار بمنازلنا.

من جانبه أوضح أحمد الدواخلي، أحد سكان الزمالك لـ"التحرير"، أنهم سيعرضون على الوزير في أثناء لقائهم به خطتهم البديلة لتوفير الأموال التي ستتكبدها الدولة في المشروع -حسب قوله- وأن الشركة اليابانية ستقوم بتنفيذ المشروع بتكلفة أقل وأكثر أمانًا من التي ستنفذها الشركة الفرنسية بمنطقة مليئة بالعقارات القديمة.

وفي السياق ذاته أكد اللواء هشام خشبة، رئيس حي غرب القاهرة، أن عملية الحفر بمنطقة الزمالك لاستكمال الخط الثالث لمترو الأنفاق سوف تبدأ خلال أسبوعين في شارع إسماعيل محمد.

وأضاف خشبة في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الحي بدأ في وضع لوحات إرشادات بالشوارع، التي سيتم الحفر بها، وذلك لإرشاد الناس إلى التحويلات المرورية الجديدة، التي تم البدء فيها بشكل تجريبي السبت الماضي، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز معدات الحفر خلال هذه الأيام.

وأكد خشبة، أن تخوف أهالي الزمالك هو تحول الزمالك إلى منطقة عشوائية، إضافة إلى حالة القلق من تأثر المباني الكائنة بخط سير الحفر، موضحًا أن هذا غير صحيح، لأن الحفر سيتم بناء على دراسات أعدتها اللجنة الهندسية.

وكان الأهالي قد أوضحوا في اعتراضاتهم السابقة والمستمرة أن المحطة ستمر أسفل المعهد السويسري، وهو مبنى تاريخي أقيم عام 1903، ويستكمل طريقه وسط شارع إسماعيل محمد، الموجود به عدد كبير من الفيلات والمباني التراثية، محذرين من خطورة الاهتزازات الناتجة عن الحفر، أو حركة المترو نفسه على المباني، كما أن المحطة ستؤدى لهجرة السفارات والبعثات الدبلوماسية بالزمالك.

يُشار إلى أن محطة مترو الزمالك من محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث، التي تضم 15 محطة بطول 17.7 كيلومتر، وسيتم تنفيذها على 3 أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، ويمتد من العتبة حتى الكيت كات، ويشتمل على 4 محطات نفقية، وهي ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات.