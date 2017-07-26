"برلمانية الوفد" يخاطب رئيس الوزراء بشأن إستراتيجية مكافحة الإرهاب

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائب صلاح شوقي عقيل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بصدد تقديم مذكرة للعرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الإستراتيجية الأمنية المتبعة في مواجهة العمليات الإرهابية، وسُبل صد الموجة السوداء التي طالت المقدرات الدينية ومؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء.

وأشار فؤاد، في بيانٍ للحزب، الأربعاء، إلى أن المذكرة تتضمن محورين أساسيين، أولهما:" ضرورة تحديث الإستراتيجية الأمنية المنتهجة في كبح جماح تلك التنظيمات الإرهابية بشكلٍ استباقي، وذلك بعدما أكدت بعد الأبحاث والدراسات التي قامت بها الفرق البحثية لحزب الوفد حول الأمر".

وتابع المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن تلك الجماعات والتنظيمات تتبع نفس الأسلوب ونفس التوقيتات لتنفيذ عملياتهم الدنيئة، ما يحتم ضرورة إيجاد خطط وإستراتيجيات أمنية احترازية جديدة لدرء تلك الهجمات قبل وقوعها، خاصةً في ظل توافر عدة عوامل تساعد الجهات التنفيذية على القيام بذلك، مثل تفعيل قانون الطوارئ الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضاءه ، فضلاً عن مساندة المجلس للسلطات التنفيذية في ذلك الأمر عن طريق سن ما يلزم من تشريعات تخول للجهات المعنية القيام بدورها بشكل أكثر مرونه وفاعلية".

وأكد الدكتور محمد فؤاد، في نص البيان، ضرورة سرعة إصدار القانون المنظم للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، والذي أعلن عبد الفتاح السيسي، تدشينه في التاسع من أبريل الماضي، عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، حيث أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بمصر وإعطاءه كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ التوصيات وضبط الموقف كافة.

كما أكد المتحدث باسم حزب الوفد، وقوف حزب الوفد جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية دائمًا وأبدًا في حربها ضد الإرهاب وأعوانه داخلياً وخارجياً.