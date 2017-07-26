أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الوزاري لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الوزاري لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط

05:43 م الأربعاء 26 يوليو 2017

شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الوزاري لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط

وزارة الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

تستضيف وزارة الطيران المدني، المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 وحتى 24 من أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عددٌ من الشخصيات الهامة في صناعة النقل الجوي حول العالم، وعلى رأسها رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، والوزراء المعنيين بالطيران المدني، ورؤساء سلطات الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الطيران، وخبراء أمن الطيران والمطارات، وعدد من شركات الطيران العالمية.

وأصدر شريف فتحي، وزير الطيران المدني، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية، للإعداد والتنسيق للمؤتمر بعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالحدث من الخارجية والداخلية والصحة والمالية ومحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وتم عقد عدة اجتماعات تحضيرية بين فرق العمل من الجهات المختلفة لوضع كافة الترتيبات للاستعداد للمؤتمر.

ويناقش المؤتمر، تنفيذ الخطة العالمية لأمن الطيران (GASeP)، والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية رقم (39) للمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، التابعة للأمم المتحدة، والتي عُقدت بـ"مونتريـال – كندا"، خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2016، بالإضافة إلى تحديد خطة العمل اللازمة للتنفيذ بإفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد وزير الطيران المدني، أن اختيار من قِبل المنظمة العالمية للطيران المدني "الإيكاو"، لاستضافة هذا الحدث يؤكد الطفرة الكبيرة التي قامت بها وزارة الطيران المدني في مجال تعزيز أمن المطارات المصرية، كما يعكس الدور الريادي الإقليمي الذي تلعبه مصر في مجال أمن الطيران والمطارات بالقارة السمراء والشرق الأوسط.

وأضاف الوزير، أن اختيار مدينة "السلام" شرم الشيخ، لعقد هذا المؤتمر جاء لاعتبارها مقصدًا سياحياً عالمياً، فضلًا عن تشجيع سياحة المؤتمرات.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • : المسؤول المتردد في اتخاذ القرار السليم "خائن"

    أخبار

  • "حماة وطن" عن قاعدة محمد نجيب العسكرية: "الأبطال لا يسقطون من الذاكرة"

    أخبار

  • الأوقاف تعتزم افتتاح المركز العالمي للثقافة الإسلامية بشرم الشيخ

    أخبار

  • "جمعة الغضب" الفلسطينية ونتيجة المرحلة الأولى للتنسيق يتصدران عناوين

    أخبار

إعلان

67f81e5952.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين