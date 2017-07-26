شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الوزاري لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط

كتب- طه عبيد:

تستضيف وزارة الطيران المدني، المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 وحتى 24 من أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عددٌ من الشخصيات الهامة في صناعة النقل الجوي حول العالم، وعلى رأسها رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، والوزراء المعنيين بالطيران المدني، ورؤساء سلطات الطيران المدني بإفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الطيران، وخبراء أمن الطيران والمطارات، وعدد من شركات الطيران العالمية.

وأصدر شريف فتحي، وزير الطيران المدني، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية، للإعداد والتنسيق للمؤتمر بعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالحدث من الخارجية والداخلية والصحة والمالية ومحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وتم عقد عدة اجتماعات تحضيرية بين فرق العمل من الجهات المختلفة لوضع كافة الترتيبات للاستعداد للمؤتمر.

ويناقش المؤتمر، تنفيذ الخطة العالمية لأمن الطيران (GASeP)، والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية رقم (39) للمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، التابعة للأمم المتحدة، والتي عُقدت بـ"مونتريـال – كندا"، خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2016، بالإضافة إلى تحديد خطة العمل اللازمة للتنفيذ بإفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد وزير الطيران المدني، أن اختيار مصر من قِبل المنظمة العالمية للطيران المدني "الإيكاو"، لاستضافة هذا الحدث يؤكد الطفرة الكبيرة التي قامت بها وزارة الطيران المدني في مجال تعزيز أمن المطارات المصرية، كما يعكس الدور الريادي الإقليمي الذي تلعبه مصر في مجال أمن الطيران والمطارات بالقارة السمراء والشرق الأوسط.

وأضاف الوزير، أن اختيار مدينة "السلام" شرم الشيخ، لعقد هذا المؤتمر جاء لاعتبارها مقصدًا سياحياً عالمياً، فضلًا عن تشجيع سياحة المؤتمرات.​