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تعرف على الحد الأدنى لتنسيق كليات المرحلة الأولى.. ومؤشرات "الثانية"

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مصراوي Masrawy

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق كليات المرحلة الأولى.. ومؤشرات "الثانية"

05:34 م الأربعاء 26 يوليو 2017

كتبت- ياسمين محمد:

أظهرت نتائج المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، انخفاضًا ملحوظًا بالحد لأدنى للقبول بكليات المرحلة، بعد انخفاض نسبة النجاح بالثانوية العامة لتسجل 72.4%.

ومن المقرر أن يستمر الموقع الإلكتروني للتنسيق، في استقبال طلاب المرحلة الثانية حتى مساء السبت المقبل.

وينشر "مصراوي"، الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مؤشرات الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية.​

التنسيق

التنسيق 2

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مصراوي Masrawy

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