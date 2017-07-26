وزير الثقافة: إقامة دارًا للأوبرا ومسرحين بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد غايات:

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إنه تمت إقامة دار للأوبرا تتسع لـ2500 مقعدًا، فضلًا عن إقامة مسرحين ملحقين بالمسرح الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافةً إلى وجود مكتبة قومية كُبرى ومركز للإبداع، ومتحف للفن الحديث.

ولفت النمنم، في تصريحات للمحررين الصحفيين، بمجلس الوزراء، الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية الواردة في خطابه في ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب، والذي انعقد على مدار اليومين الماضيين بالإسكندرية.

وتضمنت تكليفات الرئيس السيسي، إقامة مركزًا ثقافياً متكاملًا في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، إضافةً إلى إقامة مراكز ثقافية في مدن الصعيد الجديدة.

وقال وزير الثقافة، فيما يخص مدن الصعيد الجديدة، إنه تقرر إقامة مراكز ثقافية جديدة فيها، مشيرًا إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت إقامة مركزًا ثقافياً خاص بكل مدينة يتم إنشائها.

وأشار حلمي النمنم، إلى أن الرئيس وجه بالمحافظة على الحرف التراثية، نظرًا لأنها هامة جدًا وتُدِر دخلًا للبلاد، لافتًا إلى مشاركة مصر في معرضين بالصين، مشيرًأ إلى أن جميع المعروضات تم بيعها.

وأوضح النمن، أن هناك معرضًا دائمًا في السفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يقدم أكثر من 50 حرفة.

وأكد وزير الثقافة، أن متحف الحضارة جاهزًا للافتتاح، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع وزير الآثار خالد العناني، على استغلال مسرح المتحف والذي يتسع لنحو 450 مقعدًا لعرض فقرات الفرق المسرحية.