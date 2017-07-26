أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الثقافة: إقامة دارًا للأوبرا ومسرحين بالعاصمة الإدارية الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الثقافة: إقامة دارًا للأوبرا ومسرحين بالعاصمة الإدارية الجديدة

05:16 م الأربعاء 26 يوليو 2017

وزير الثقافة: إقامة دارًا للأوبرا ومسرحين بالعاصمة الإدارية الجديدة

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتب- محمد غايات:
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إنه تمت إقامة دار للأوبرا تتسع لـ2500 مقعدًا، فضلًا عن إقامة مسرحين ملحقين بالمسرح الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافةً إلى وجود مكتبة قومية كُبرى ومركز للإبداع، ومتحف للفن الحديث.

ولفت النمنم، في تصريحات للمحررين الصحفيين، بمجلس الوزراء، الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية الواردة في خطابه في ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب، والذي انعقد على مدار اليومين الماضيين بالإسكندرية.

وتضمنت تكليفات الرئيس ، إقامة مركزًا ثقافياً متكاملًا في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، إضافةً إلى إقامة مراكز ثقافية في مدن الصعيد الجديدة.

وقال وزير الثقافة، فيما يخص مدن الصعيد الجديدة، إنه تقرر إقامة مراكز ثقافية جديدة فيها، مشيرًا إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت إقامة مركزًا ثقافياً خاص بكل مدينة يتم إنشائها.

وأشار حلمي النمنم، إلى أن الرئيس وجه بالمحافظة على الحرف التراثية، نظرًا لأنها هامة جدًا وتُدِر دخلًا للبلاد، لافتًا إلى مشاركة في معرضين بالصين، مشيرًأ إلى أن جميع المعروضات تم بيعها.

وأوضح النمن، أن هناك معرضًا دائمًا في السفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، يقدم أكثر من 50 حرفة.

وأكد وزير الثقافة، أن متحف الحضارة جاهزًا للافتتاح، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع وزير الآثار خالد العناني، على استغلال مسرح المتحف والذي يتسع لنحو 450 مقعدًا لعرض فقرات الفرق المسرحية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الثقافة يشهد احتفالية تكريم لينين الرملي

    أخبار

  • مجدي حجازي: تخصيص 350 مليون جنيه لاستكمال المشروعات بأسوان

    أخبار

  • المؤتمر الوطني الرابع للشباب يتصدر عناوين واهتمامات صحف القاهرة

    أخبار

  • "الوطنية للإعلام" تُكلف القطاعات البرامجية بإعداد خريطة لأسبوع "تثبيت

    أخبار

إعلان

961d297cc7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري