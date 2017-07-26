رسميًا.. اتحاد الكرة يُقيل هاني رمزي من تدريب منتخب المحليين

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كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تقرر بشكل رسمي إقالة هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين، بعد أزمته الأخيرة مع أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية.

وأكد حازم إمام، في تصريحات صحفية أن هاني رمزي أبلغ مسئولي اتحاد الكرة أنه لايرغب في الاستمرار كمدير فني للمنتخب، ورفض عقد أي جلسات لإنهاء الأزمة، بعد أن تم تحديد اليوم الأربعاء، جلسة ثلاثية بين مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحازم إمام وهاني رمزي.

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يذكر أن مجدي عبدالغني، كشف في وقت سابق أن هاني رمزي، لن يقود الفراعنة أمام المغرب بتصفيات كأس الأمم الإفريقية حال ثبوت توقيعه على عقود تدريب الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن البديل سيكون واحدًا من: حمادة صدقي مدرب منتخب 99 أو معتمد جمال المدير الفني السابق لمنتخب 97.