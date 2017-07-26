ياسر عبد العزيز: مصر ليست «فاشلة».. بل تواجه خططا لإسقاطها

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قال الدكتور ياسر عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إنه يجب التفرقة بين الدولة التي تواجه خططًا وتدابير لإفشالها وإسقاطها، وبين الدولة الفاشلة، مشدّدًا على أن مصر ليست دولة فاشلة ولن تفشل.

أضاف عبد العزيز، خلال مداخلة عبر فضائية «أون لايف»، أنه «لا يمكن التعويل على الكتلة الحيوية لأي دولة لضمان بقائها، من السكان والمساحة والقوة العسكرية، التعويل دائمًا يكون على الشعب والنسيج الثقافي والاجتماعي».

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تابع أن «مصر أذهلت العالم وألهمته فيما يتعلق بعناصر التماسك الوطني الاجتماعي، وهذا هو المعنى الذي يريد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيصاله للمواطنين، من خلال عبارة (على قلب رجل واحد)».