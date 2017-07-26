عامر: الشعب أقوى ما في مصر.. وتلاحمه أهم ما نواجه به المخططات

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قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأربعاء، إن مصر تعرضت ومعها دول المنطقة، إلى مرحلة استثنائية خاصة، كانت تستهدف تقسيمها وإضعافها وتفتيتها لصالح دول أخرى، لافتًا إلى أن هذا الاستهداف شمل ضغوطًا سياسية واقتصادية وأمنية ونفسية.

أضاف عبد العزيز، خلال مداخلة عبر فضائية «أون لايف»، «حاولوا يأثروا على موارد الاقتصاد المصري، وحالوا يحدثوا فتنة في المجتمع، بين الشعب والجيش، والمسلمين والمسيحين»، مشيرًا إلى أن وعي الشعب وإدراكه وقوته وتكاتفه وتلاحمه أهم ما يواجه هذه المخططات.

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تابع: «الشعب أقوى ما في مصر، هو وراء نصر أكتوبر، ومن دعم ثورة 23 يوليو 1952، وقام بثورة يناير 2011، كما دعم رئيسه المخلص الحالي عندما أنقذه من براثن الإخوان».