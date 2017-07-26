بالصور.."مميش" يفتتح وحدة تفتيت الحصوات بمستشفي الزهور في بورسعيد
بالصور.."مميش" يفتتح وحدة تفتيت الحصوات بمستشفي الزهور في بورسعيد
04:50 م الأربعاء 26 يوليو 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
افتتح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، واللواء زكي صلاح، مدير الأمن، اليوم الأربعاء، وحدة تفتيت الحصوات بمستشفي الزهور المركزي.
ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلي الفريق مهاب مميش، لتبرع الهيئة بجهاز تفتيت حصوات الكلي، لمستشفي الزهور.
وقال الدكتور عادل تعيلب، مدير مديرية الشئون الصحية، إن المديرية نجحت في اجراء التشغيل التجريبى لجهاز تفتيت حصوات الكلى والمسالك البولية منذ عدة أيام من خلال 4 حالات تمت بنجاح باهر.
وأشار "تعيلب" إلي أن مستشفى الزهور تنفرد بوجود قسم للمسالك عن غيرها من باقى مستشفيات المحافظة الحكومية، وويعد الحاق جهاز التفتيت تطويرا لخدمات الكلى والمسالك المقدمة للمواطن البورسعيدي، موجهًا الشكر لهيئة قناة السويس علي مشاركتها المجتمعية.
وأوضح مدير الصحة وأن استخدام هذا الجهاز لا يحتاج إلي تخدير المريض ويغني المريض عن معاناة السفر خارج بورسعيد بجانب تقليل سعر الجلسة، لافتًا أن سعر جلسة التفتيت ستكون ١٥٠٠جنيه كبداية لمدة 3 أشهر لحين حساب معدل التردد وحساب التكلفة الفعلية للجلسة علي أن يعاد تقييم السعر بعد ذلك وسيتم حساب التكلفة بحساب سعر المستلزمات والصيانة فقط دون أي رسوم إضافية، علي أن يتم علاج غير القادرين علي نفقة الدولة بع اتمام الإجراءات.
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