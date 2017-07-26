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محافظ الدقهلية: خطة لتنفيذ القوافل العلاجية بقرى "أجا وميت غمر"

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: خطة لتنفيذ القوافل العلاجية بقرى "أجا وميت غمر"

04:44 م الأربعاء 26 يوليو 2017

أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إعداد خطة للقوافل العلاجية بقرى مركزي أجا وميت غمر خلال شهر أغسطس المقبل، على مدار يومين أسبوعيًا بهدف تقديم الخدمة الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ، أنه تقرر تنظيم قافلة طبية يومي الاثنين والثلاثاء، السابع والثامن من شهر أغسطس، بقرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا، وقرية كفور البهايتا، التابعة لمركز ميت غمر، يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 من الشهر ذاته.

جاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بشأن خطة مديرية الصحة لتنظيم القوافل العلاجية.

وأشاد المحافظ بجهود قطاع الصحة بالمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، والمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية والمستشفيات والوحدات الصحية، ووحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وشدد الشعراوي، علي وكيل وزارة الصحة بأهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل الطبية وتعميمها على نطاق المحافظة بهدف تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للفئات الاكثر احتياجًا في أماكنهم بالقرى والمراكز والمدن.

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