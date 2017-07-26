برلماني: مواجهة مخطط هدم الدولة يتطلب إستيراتيجية واضحة من وسائل الإعلام

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عقل، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن ما تواجهه الدولة من مخططات ومحاولات لإسقاطها يتطلب الإسراع لتدشين حملة من قِبل كافة مؤسسات الدولة لمواجهة ذلك بإعداد تشريعات أو توعية.

وأضاف عقل، في تصريح لـ"مصراوي"، الأربعاء، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإعلام والمفكرين بتوعية المصريين بمحاولات هدم الدولة وطرق مواجهتها تعد بداية الانطلاق للتوعية، لافتًا إلى ضرورة استمرار خطة التوعية في مختلف الأعمال الفنية والثقافية.

وتابع عضو لجنة الدفاع:" يجب أن تتضمن الخطة إستراتيجية واضحة لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، للقيام بذلك الدور التوعوي في مواجهة المساعي للإضرار بالأمن القومي، ومحاولات نشر التطرف".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك محاولات متكررة لبث حالة من الإحباط واليأس عند المصريين لكنها لم تنجح، نظرًا لأن الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.​