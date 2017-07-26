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7 أشخاص يختطفون سيدتين من سيارة "أوبر" ويتناوبون اغتصابهما بالجيزة

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مصراوي Masrawy

7 أشخاص يختطفون سيدتين من سيارة "أوبر" ويتناوبون اغتصابهما بالجيزة

04:17 م الأربعاء 26 يوليو 2017

كتب – محمد شعبان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، 6 أشخاص بتهمة اغتصاب سيدتين بالاشتراك مع آخر "هارب"، بعد أن استوقفوا سيارة تستقلانها، واقتادوهن تحت تهديد الأسلحة.

تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغاً من " سمر. ع" 26 سنة ربة المنزل، و"إيمان . ع" 37 سنة ربة المنزل، يفيد أنهما أثناء استقلالهما سيارة "أوبر" إلى أحد المقاهي بدائرة القسم فوجئتا بـ 3 أشخاص مجهولين يستوقفون قائد السيارة وهددوه بأسلحة بيضاء. واستقلوا السيارة معهما حتى شارع اللبيني، ثم تركوا قائد السيارة ينصرف، واستدعوا 4 أشخاص آخرين، لمشاركتهم الجريمة.

وقسم المغتصبون أنفسهم إلى فريقين، الأول ضم 5 منهم، اصطحبوا إحدى السيدتين في توك توك إلى عشة في عزبة إسرائيل، حيث تناوبوا الاعتداء عليها. وأخذ الفريق الثاني الذى ضم 2 من المتهمين، الضحية الثانية في توك توك إلى منطقة أسفل كوبري كفر غطاطى، وتناوبوا الاعتداء عليها تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

واستولى المتهمون السبعة على هاتف محمول ومبلغ مالي كان بحوزة الضحيتين، وتركوهما وفروا هاربين.

وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد . م" و "جمال . خ" و"إبراهيم . ن" وشهرته إبراهيم الأبيض، و"محمد . ن" و"علي . م" و"عطية . ح" و"أحمد . ش" وشهرته سمكة.

وتمكنت قوة من قسم شرطة الأهرام، من ضبط 6 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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