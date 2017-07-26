أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الإسباني يمثل كشاهد في قضية فساد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الإسباني يمثل كشاهد في قضية فساد

03:44 م الأربعاء 26 يوليو 2017

رئيس الوزراء الإسباني يمثل كشاهد في قضية فساد

The court appearance will be embarrassing for Span

(أ ف ب):مثل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الأربعاء، كشاهد في جلسة محاكمة في قضية فساد تورط فيها أعضاء سابقون في حزبه الشعبي المحافظ، في ما يشكل سابقة في البلاد.وقال راخوي أمام المحكمة المنعقدة في أحد ضواحي مدريد، في جلسة بثها التلفزيون الإسباني بشكل مباشر،  "لم أتعامل مطلقا في أمور الحزب المالية".وتتركز القضية حول فضيحة كبيرة تتضمن تقديم رشاوي من شركات لنواب برلمانيين سابقين في الحزب الشعبي وموظفين لقاء الحصول على عقود. وتتضمن 37 متهما بينهم أميني خزانة سابقين في الحزب ورجل الأعمال فرانشيسكو كوريا، المشتبه بقيادته لهذه الشبكة.ووقف نحو 30 متظاهرا خلف حواجز معدنية صفراء فيما كانت سيارة راخوي تدخل الى مرآب المحكمة في سان فرناندو دي هيناريس.وأطلق المتظاهرون الصافرات وحملوا لافتات تنادي ب"العدالة" و"اسحبوا ترخيص الحزب الشعبي".والمرة الاولى التي يمثل فيها رئيس وزراء أسباني في السلطة أمام محكمة في قضية جنائية.وسبق ومثل رئيسا وزراء سابقان أمام المحكمة في قضيتين منفصلتين لكن ذلك تم بعد تركهم السلطة.وطلب راخوي، 62 عاما، الشهادة أمام المحكمة في مؤتمر عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة، لكن المحكمة العليا في إسبانيا رفضت طلبه وأمرته بالحضور.ولا يواجه راخوي أي اتهامات في القضية، لكن طُلب منه الشهادة كرئيس للحزب منذ العام 2004 وكمسؤول بارز فيه قبل ذلك، وهو ما يجعله على اطلاع بإدارة الحزب.ولم يجلس راخوي في المقاعد التقليدية المخصصة للشهود أمام القضاة، لكن في المنصة المرتفعة التي يديرون منها الجلسة.وأجاب راخوي باقتضاب على اسئلة محامي من رابطة محامي "اية دي اية دي آي"، وهي جزء من القضية ومقربة من المعارضة الاشتراكية.ويعد ظهور راخوي في المحكمة احراجا كبيرا له، خصوصا مع سعيه لينأى بنفسه بعيدا عن سلسلة من فضائح الفساد التي تعصف بحزبه، الحاكم منذ العام 2011.وأدت هذه الفضائح لخسارة حزبه الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات 2015.ويقول محللون إن ظهور راخوي في المحكمة سيذكر الناخبين بفضائح الفساد التي منعت الحزب من الاستفادة من تعافي الاقتصاد الإسباني.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 33 شخصًا إثر تصادم بقطارات الملاهى في إسبانيا

    أخبار

  • السجن مدى الحياة لأكاديمي رواندي شارك في الإبادة الجماعية عام 1994

    أخبار

  • سجن جندي تركيا مدى الحياة بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة

    أخبار

  • اتهام الرئيس البرازيلي ميشيل تامر رسميا بالفساد

    أخبار

إعلان

f44ef22368.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم