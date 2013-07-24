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محافظ قنا يسلم عدد 280 وحدة سكنية لأبناء مركز ومدينة نقادة‎

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محافظ قنا يسلم عدد 280 وحدة سكنية لأبناء مركز ومدينة نقادة‎ محافظ قنا يسلم عدد 280 وحدة سكنية لأبناء مركز ومدينة نقادة‎

محافظ قنا يسلم وحدات سكنية

قام صلاح عبد المجيد محافظ قنا بتسليم 280 وحدة سكنية لأبناء نقادة بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون جنيه ضمن مشروعى القرى الأكثر احتياجا والمشروع القومى محور التمليك.
> وأشار عبدالمجيد إلى أن الوحدات السكنية شملت 140 وحدة على مساحة 42 م للوحدة السكنية بتكلفة 7 مليون جنية ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجا وعدد 140وحدة على مساحة63 م للوحدة السكنية بتكلفة إجمالية 9مليون جنية ضمن المشروع القومى محور التمليك .
> وأكد محافظ قنا أن مساحة الوحدة السكنية بإيجار شهرى لا يتعدى 75 جنيه شهريا مدعمة بمبلغ 25 ألف جنيه منحه لا ترد مقدمة من وزارة الإسكان والتعمير بقنا.
> وأضاف محروس أمين وكيل وزارة الإسكان بقنا انه جارى طرح عدد 480 وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي على مساحة 70 متر للوحدة السكنية.
> وأضاف عبد المجيد أنه تمت الموافقة على إنشاء حمام سباحة بنادى نقادة الرياضي بتكلفة 3.6 مليون جنية كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 5 أفدنة لإنشاء مركز شباب جديد بمدينة نقادة.
> جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بالحديقة العامة بمدينة نقادة بحضور احمد عرابي سكرتير عام المحافظ وفضيلة الشيخ محمد سيد مدير إدارة الأوقاف بنقادة ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

محافظ قنا يسلم الوحدات السكنية

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