وزير النقل يوجه بمضاعفة أعمال إصلاح كوبري الشموت بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، عمليات إصلاح كوبري الشموت المنهار على الطريق الزراعي ببنها.

وقال الوزير خلال جولته المفاجئة، إن هناك ضرورة لإنهاء عملية إصلاح وترميم الكوبري لحل أزمة توقف الحركة المرورية وتكدسها بمنطقة الإنهيار.

وأمر الوزير بمضاعفة الأعمال على مدار 24 ساعة، للانتهاء من عملية إصلاح وترميم النفق في أسرع وقت ممكن، نظرًا لأهميته باعتباره منفذًا رئيسيًا وهام وحيوي لمرور سيارات محافظات وجه بحري إلى القاهرة والصعيد ومدن القناة.

وتوجه الوزير والوفد المرافق له إلى ديوان عام محافظة القليوبية، لمقابلة المحافظ ومناقشة آخر التطورات والمستجدات في عملية إصلاح هبوط أرضي بنفق الشموت والطريقين الحر والإقليمي.

من ناحية أخرى، استمر غلق كوبري الشموت على الطريق الزراعي أمام السيارات، وتواصلت تعليمات منع النقل الثقيل من المرور بالطريق لليوم الثالث على التوالي، بسبب الهبوط حيث تم الاعتماد على التحويلات المرورية بمنطقة الكوبري، والتي سببت شلل مروري في الاتجاهين، وشهد الطريق سيولة مرورية في اتجاه "القاهرة – بنها"، وعلى منازل الكباري على طول الطريق بعد منع النقل الثقيل وتطبيق المحاور المرورية الجديدة، وتركزت كثافات مرورية بسيطة عن مطلع كوبري قليوب.

فيما تركز الزحام من أمام مول العابد في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها، حتى كوبري الشموت نتيجة أعمال الإصلاح التي تتم في كوبري الشموت.