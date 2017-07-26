أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وزير النقل يوجه بمضاعفة أعمال إصلاح كوبري الشموت بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير النقل يوجه بمضاعفة أعمال إصلاح كوبري الشموت بالقليوبية

04:28 م الأربعاء 26 يوليو 2017

  • عرض 9 صورة

    bf3fc7d23a.jpg

  • عرض 9 صورة

    319decbd99.jpg

  • عرض 9 صورة

    6e5cfd8d8a.jpg

  • عرض 9 صورة

    c4760b106b.jpg

  • عرض 9 صورة

    627f4c96ec.jpg

  • عرض 9 صورة

    eba4f9b399.jpg

  • عرض 9 صورة

    f733a246b2.jpg

  • عرض 9 صورة

    d95ac63f55.jpg

  • عرض 9 صورة

    2e0a7326c2.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- حقيقة العثور على جثة طفل منزوعة الأعضاء في الإسكندرية

الألبوم التالى

بالصور- حقيقة العثور على جثة طفل منزوعة الأعضاء في الإسكندرية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، عمليات إصلاح كوبري الشموت المنهار على الطريق الزراعي ببنها.

وقال الوزير خلال جولته المفاجئة، إن هناك ضرورة لإنهاء عملية إصلاح وترميم الكوبري لحل أزمة توقف الحركة المرورية وتكدسها بمنطقة الإنهيار.

وأمر الوزير بمضاعفة الأعمال على مدار 24 ساعة، للانتهاء من عملية إصلاح وترميم النفق في أسرع وقت ممكن، نظرًا لأهميته باعتباره منفذًا رئيسيًا وهام وحيوي لمرور سيارات محافظات وجه بحري إلى القاهرة والصعيد ومدن القناة.

وتوجه الوزير والوفد المرافق له إلى ديوان عام محافظة القليوبية، لمقابلة المحافظ ومناقشة آخر التطورات والمستجدات في عملية إصلاح هبوط أرضي بنفق الشموت والطريقين الحر والإقليمي.

من ناحية أخرى، استمر غلق كوبري الشموت على الطريق الزراعي أمام السيارات، وتواصلت تعليمات منع النقل الثقيل من المرور بالطريق لليوم الثالث على التوالي، بسبب الهبوط حيث تم الاعتماد على التحويلات المرورية بمنطقة الكوبري، والتي سببت شلل مروري في الاتجاهين، وشهد الطريق سيولة مرورية في اتجاه "القاهرة – بنها"، وعلى منازل الكباري على طول الطريق بعد منع النقل الثقيل وتطبيق المحاور المرورية الجديدة، وتركزت كثافات مرورية بسيطة عن مطلع كوبري قليوب.

فيما تركز الزحام من أمام مول العابد في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها، حتى كوبري الشموت نتيجة أعمال الإصلاح التي تتم في كوبري الشموت.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • في زيارة مفاجئة.. وزير النقل يتابع أعمال إصلاح كوبري "الشموت"

    أخبار

  • تعليم القليوبية: استفادة 3 آلاف طالب بقرار النزول بتنسيق الالتحاق

    أخبار

  • إخلاء سبيل بكفالة لـ ٣ طلاب أحرقوا كنترول مدرستهم في بنها

    أخبار

  • الهيئة العامة للطرق تتسلم العمل بكوبري "الشموت" في القليوبية

    أخبار

إعلان

156ed3b903.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم