ماذا سيقدم «هشام محمد ومحارب والشيخ» للأهلي الموسم المقبل؟

التحرير

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أعلن النادي الأهلي عن ضم الثنائي هشام محمد، لاعب خط وسط فريق مصر المقاصة مقابل 6 ملايين جنيه وإعارة لاعبين سيحددان لاحقًا، كما ضم المارد الأحمر إسلام محارب، جناح نادي سموحة، مقابل 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعارة ناصر ماهر وبيع مسعد عوض نهائيا للفريق السكندري.

كما قرر حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء، عودة أحمد الشيخ من صفوف مصر المقاصة، بعد قضائه إعارة لمدة موسم في الفريق الفيومي، وفيما يلي يستعرض «التحرير» في السطور التالية الإضافة التي سيقدمها الشيخ ومحارب وهشام محمد للأهلي في الموسم المقبل:

شارك الدولي أحمد الشيخ، مع مصر المقاصة تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي، في 27 مباراة في بطولة الدوري بعدد دقائق لعب بلغ 2.145 دقيقة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 9 أخرى، ليتربع بالـ17 هدفًا على رأس قائمة الهدافين.

وتمكن إٍسلام محارب، من المشاركة مع نادي سموحة في الموسم الماضي، في 26 مباراة في بطولة الدوري بعدد دقائق لعب بلغ 1.833 دقيقة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 أخرى.

بينما خاض هشام محمد، مع نادي مصر المقاصة، الموسم الماضي في بطولة الدوري، 29 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 2.405 دقيقة، سجل خلالها هدفا وحيدا في شباك إنبي، وصنع 3 أخرى أمام طنطا وسموحة والمصري البورسعيدي.

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يعد أحمد الشيخ صاحب الـ24 عامًا والذي سيتم عامه الـ25 في شهر نوفمبر المقبل، امتدادا لوليد سليمان الذي سيتم عامه الـ33 في أغسطس المقبل، نظرًا إلى أن كلا اللاعبين يلعب في مركز الجناح الأيمن، وسيكون الشيخ تدعيما قويا وإضافة مميزة لحسام البدري، بعد تسجيله 17 هدفًا الموسم الماضي مقابل 9 أهداف لوليد سليمان.

وسيعود هشام محمد مرة أخرى للقلعة الحمراء بعد خروجه عن صفوف المارد الأحمر في موسم 2008، لعب بعدها في صفوف سموحة واتحاد الشرطة ومصر المقاصة، قدم خلال تلك الفترة أداء متوسطا، لكن اللاعب صاحب الـ27 عامًا في الموسم الماضي، قدم أداء راقيا مع الفريق الفيومي بتسجيله هدفا وصناعة 3 أخرى، على الرغم من لعبه في مركز لاعب خط الوسط.

كما أن الأرقام تشير إلى أن متوسط تمريرات هشام محمد في المباراة الواحدة يتخطى الـ72 تمريرة كما أنه يتمتع برؤية فنية رائعة داخل الملعب، وهو ما يناسب أسلوب لعب وهوية الأهلي بالاعتماد على كثرة التمرير والاستحواذ، وهو ما يقوم به قائد القلعة الحمراء حسام غالي الذي سيكمل عامه الـ36 في ديسمبر المقبل، ليصبح هشام خير خلف لتعويض غياب أو اعتزال غالي.

من جانبه يعد إسلام محارب صاحب الـ25 عامًا، سلاحا جديدا لحسام البدري، نظرًا لما يتمتع به اللاعب من سرعة وقوة، فضلا عن تميزه بأداء الدوري الدفاعي واستخلاص الكرة من الخصم، وهو ما يريده البدري من الجناحين، سواء سرعة الارتداد من الهجوم للدفاع، أو التميز باستخلاص الكرة من الخصم في أسرع وقت.