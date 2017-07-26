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بيان ناري| مرتضى منصور: «القافلة تسير والمتأمرين الكلاب تعوي» (فيديو)

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بيان ناري| مرتضى منصور: «القافلة تسير والمتأمرين الكلاب تعوي» (فيديو) بيان ناري| مرتضى منصور: «القافلة تسير والمتأمرين الكلاب تعوي» (فيديو)

التحرير

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أصدر ، رئيس مجلس إدارة نادي ، بيانًا رسميًا، علق خلاله على بعض الملفات الهامة الخاصة بالنادي خلال الفترة الماضية.

وأكد منصور، أنّه لم يرد على تصريحات البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الآن؛ حفاظًا على استقرار القلعة البيضاء في مباراة اليوم أمام العهد اللبناني بالبطولة العربية، مشيرًا إلى أنّه سيقدم كل تصريحات إيناسيو للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإثبات تجاوزه في حق رئيس النادي ومجلس الإدارة (اضغط هنا للتعرف على التصريحات النارية لإيناسيو)

وقال مرتضى: «تتبقى خطوات قليلة للإعلان عن ضم الثنائي عبد الله جمعة، ومحمد الشامي من نادي إنبي، ويتبقى الحصول على الاستغناء الخاص بهما، بالإضافة إلى عودة يوسف إبراهيم (أوباما) وحازم إمام وإبراهيم عبد الخالق ومحمد كوفي، وضم صلاح عاشور وأحمد داوودا، وأحمد مجدي وكاسونجو كابونجو وبنجامين أتشيمبونج كصفقات الزمالك للموسم الجديد.

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وأشار مرتضى منصور إلى أن هناك مؤامرة تدار ضد الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب الانتخابات، مناشدًا الجماهير بالوقوف خلف النادي بقوة.

وشدد على أنه مستعد لعمل الانتخابات المقبلة في منزل من يريد الترشح، مختتمًا بيانه: «القافلة تسير والمتأمرين الكلاب تعوي».

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التحرير

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