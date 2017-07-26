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السيسي يوجه بسرعة تنفيذ "تنمية غرب مصر"

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مصراوي Masrawy

يوجه بسرعة تنفيذ "تنمية غرب "

04:10 م الأربعاء 26 يوليو 2017

السيسي يلتقي محافظ مطروح

القاهرة – (مصراوي)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، لبحث عددٍ من المشروعات التنموية في نطاق المحافظة.

واستعرض اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، خلال الاجتماع، دراسات تنفيذ مشروع تنمية غرب مصر، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة صناعية ولوجستية، وإقامة ميناء تجاري بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح بنحو 75 كم، فضلًا عن أنه يهدف إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشاد الرئيس السيسي، بالمشروع وما يوفره من آفاقٍ تنموية جديدة، موجهًا بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية للمشروع تمهيدًا لوضعه حيز التنفيذ، بما في ذلك المناطق اللوجستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية.

وشدد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على ضرورة توفير أعلى قدرات التأمين للمركز الاقتصادي والسياحي العالمي.

ونوه إلى أهمية مواصلة جهود تنمية وتطوير المناطق النائية والأكثر احتياجًا، مؤكدًا ضرورة اتباع أعلى المواصفات وأحدث المعايير في التنفيذ، وتقديم نماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر للمواطنين فرص عمل جديدة ومستوى معيشي متميز.

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مصراوي Masrawy

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