البورصة تربح 1.8 مليار جنيه بدعم مشتريات الأجانب

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على تباين فى الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.8 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30” بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوي 13797.25 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس 70“ للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27 % ليغلق عند مستوي 700.89 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.13 % ليصل إلى مستوي 1599.71 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 6.82 مليون جنيه و59.82 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 66.6 مليون جنيه.