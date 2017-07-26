أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البورصة تربح 1.8 مليار جنيه بدعم مشتريات الأجانب

Google+ Print
البورصة تربح 1.8 مليار جنيه بدعم مشتريات الأجانب البورصة تربح 1.8 مليار جنيه بدعم مشتريات الأجانب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على تباين فى الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.8 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30” بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوي 13797.25 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس 70“ للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27 % ليغلق عند مستوي 700.89 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.13 % ليصل إلى مستوي 1599.71 نقطة.

شاهد أيضا

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 6.82 مليون جنيه و59.82 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى مشتريات 66.6 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية