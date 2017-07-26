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مستشار بأكاديمية ناصر: التنظيمات الإرهابية حاولت "إفشال مصر" بتقسيمها لدويلات

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مصراوي Masrawy

مستشار بأكاديمية ناصر: التنظيمات الإرهابية حاولت "إفشال " بتقسيمها لدويلات

04:00 م الأربعاء 26 يوليو 2017

ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

كتبت - مروة شوقي:

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أهم مخطط تقوم به التنظيمات الإرهابية لمحاولة إفشال الدولة المصرية، هو تقسيمها إلى دويلات لتكون ضمن كيان "الشرق الأوسط الجديد"، وهو المخطط الذي تم كشفه في عام 2006.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، تحدث في مؤتمر الشباب الرابع الذي عقد على مدار يومين بالإسكندرية، عن محاولات "إفشال الدولة"، وأن استراتيجية الدولة المصرية تعمل على التصدي بكل حزم لقوى الشر التي تسعى للإضرار بمصر ومصالح شعبها، مطالبًا الإعلام بتشكيل ما وصفه بـ" فوبيا ضد إفشال الدولة".

وأشار شهود، في تصريحات لمصراوي، إلى إن إفشال مصر بوضعها الحالي لتتحول إلى شكل آخر، واستقطاع سيناء، أحد آليات المنظمات الإرهابية التي تعمل على هدم الوطن، مضيفًا:" إفشال الدولة المصرية يكون بإعادة تغيير هويتها طبقًا لمسميات يتم استخدامها لهدم كيان مصر، كالشباب الذي يتم استغلاله، والوقيعة بين الجيش والشعب، وإثارة الفتن بين المسلمين والمسيحين، والعمل على تفشي العنصرية بين النسيج الوطني الواحد".

ووجه المستشار بأكاديمية ناصر، رسالة إلى المصريين بقوله:" انتبهوا يا مصريين إلى ما يرددوه بأن المصريين غير قادرين على حماية أرضهم، ومحاولة إفشال مصر عن طريق نزع الثقة بين المواطن وجميع أجهزة الدولة، لجعلها غير قادرة على اتخاذ القرار بما يقود الدول الخارجية إلى التدخل في أمورها".

 

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مصراوي Masrawy

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