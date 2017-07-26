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مجدي حجازي: تخصيص 350 مليون جنيه لاستكمال المشروعات بأسوان

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مصراوي Masrawy

مجدي حجازي: تخصيص 350 مليون جنيه لاستكمال المشروعات بأسوان

03:54 م الأربعاء 26 يوليو 2017

مجدي حجازي: تخصيص 350 مليون جنيه لاستكمال المشروعات بأسوان

كتب- محمد غايات:

قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إن الرئيس عبد الفتاح صدق خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على تخصيص 320 مليون جنيه من صندوق "تحيا " لاستكمال مشروعات بالمحافظة، والتي يبلغ عددها 34 مشروعًا.

وأضاف حجازي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن الاجتماع تابع المشروعات في مجال الإسكان، حيث يوجد نحو 15 ألف و708 وحدة سكنية بمحافظة أسوان، تم تسليم 13 ألف و500 وحدة منها نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من 2500 وحدة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأنها في مراحها النهائية حالياً.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن المبلغ المخصص لاستكمال المشروعات يتضمن استكمال قرى الظهير الصحراوي على مستوى المحافظة.

ولفت اللواء مجدي حجازي، إلى أن رئيس الوزراء وجه بالإسراع في استكمال المشروعات والتي كانت متوقفة، إضافةً إلى التركيز على المشروعات التي تهم المواطنين.

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