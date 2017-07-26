واشنطن تقدم معونات بـ140 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان
واشنطن تقدم معونات بـ140 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان
03:55 م الأربعاء 26 يوليو 2017
مساعدة اللاجئين السوريين
واشنطن- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم معونات بقيمة 140 مليون دولار أمريكي للحكومة اللبنانية لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية أعلنت أنها بحاجة لمليارين و800 مليون دولار لمواجهة مسألة التعامل مع زخم اللاجئين السوريين، الذين باتوا يشكلون نحو ربع سكان البلاد.
ومن المقرر استخدام التبرعات الأمريكية في توفير الغذاء والمأوي والحماية الطبية وتحسين البني التحتية للمناطق التي يسكنها اللاجئون السوريون.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد بجهود لبنان لحماية حدوده لمنع تنظيم (داعش) الإرهابي وغيره من الجماعات المتشددة من كسب موطئ قدم لها داخل البلد، ووعد باستمرار المساعدات الأمريكية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري.
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