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مقتل ثلاثة جنود يمنيين في كمين لمسلحي تنظيم القاعدة

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مصراوي Masrawy

مقتل ثلاثة جنود يمنيين في كمين لمسلحي تنظيم القاعدة

03:47 م الأربعاء 26 يوليو 2017

مقتل ثلاثة جنود يمنيين في كمين لمسلحي تنظيم القاعدة

Alyemeny25-06-2016-412918

(أ ف ب):

قتل ثلاثة جنود يمنيين في كمين مسلح نصبه عناصر من تنظيم القاعدة استهدف مركبة مدير أمن مديرية الضليعة بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، حسبما أفاد مصدر عسكري الأربعاء.

وجاء في بيان أصدرته قيادة المنطقة العسكرية الثانية في محافظة حضرموت، أن الحادث الذي وقع الثلاثاء أودى بحياة ثلاثة جنود من مرافقي مدير أمن الضليعة.

وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب" اخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، والشهر الفائت، أعلنت مقتل زعيم تنظيم القاعدة في محافظة شبوة في اليمن، خلال غارة جوية أميركية في 16 يونيو.

وكثفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على مواقع للتنظيم في اليمن منذ تولي الرئيس دونالد منصبه مطلع العام الجاري.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية.

وشهد النزاع تصعيدا مع بدء تدخل على رأس تحالف عسكري في مارس 2015.

وقتل في اليمن أكثر من 8 آلاف شخص وجرح 40 الفا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأفادت الامم المتحدة أن 17 مليون شخص او ثلثي السكان يواجهون خطر التعرض للمجاعة هذا العام، فيما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن وباء الكوليرا المنتشر في اليمن منذ نهاية أبريل 2017 خلف أكثر من 300 الف إصابة وأودى بـ1740 شخصا.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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