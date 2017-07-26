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ترامب يُعلن حظر انضمام المتحوّلين جنسيًا للجيش الأمريكي

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مصراوي Masrawy

يُعلن حظر انضمام المتحوّلين جنسيًا للجيش الأمريكي

03:47 م الأربعاء 26 يوليو 2017

ترامب يُعلن حظر انضمام المتحوّلين جنسيًا للجيش الأمريكي

كتبت- رنا أسامة:
أعلن الرئيس دونالد ترامب حظر الولايات المتحدة انضمام المتحوّلين جنسيًا إلى صفوف الجيش الأمريكي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرّد ترامب، قائلًا: "بعد التشاور مع الجنرالات والخبراء العسكريين، يُرجى إحاطتكم علمًا بأن حكومة الولايات المتحدة لن توافق أو تسمح للأفراد المتحوّلين جنسيًا للانضمام بأي صفة في الجيش الأمريكي".

وأضاف: "على جيشنا أن يُركّز على تحقيق النصر الحاسم دون أن يثقل بأعباء التكاليف الطبية والاضطرابات التي ستنجم عن انضمام المتحوّلين جنسيًا للجيش.. أشكركم".

trump

وفي مايو الماضي، أفادت مذكرة وقّعها مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاجون)، بأن الوزارة تدرس إمكانية تعيين متحوّلين جنسيًا في الجيش بحلول يوليو الجاري، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" .

وأصدرت المذكرة تعليمات لكل فروع الجيش لدراسة "الاستعداد لبدء تقييم المتقدمين من المتحولين جنسيًا للخدمة فى الجيش بحلول الأول من يوليو 2017".

وكانت الوزارة رفعت الحظر على خدمة المتحولين جنسيًا فى الجيش الأمريكى العام الماضى، في عهد وزير الدفاع السابق آشتون كارتر، وألغت هذه الخطوة واحدًا من آخر القيود المفروضة على الخدمة فى الجيش، بعد قرار فى 2011 لرفع الحظر عن خدمة المثليين والمثليات في الجيش.

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مصراوي Masrawy

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