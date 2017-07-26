أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تاجر موبيليا يعذب ابنته حتى الموت بالمنوفية.. وابنه: "شفته بيقتلها"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تاجر موبيليا يعذب ابنته حتى الموت بالمنوفية.. وابنه: "شفته بيقتلها"

03:36 م الأربعاء 26 يوليو 2017

المنوفية - مروة فاضل:

تجرد أب من كل المشاعر الإنسانية وضرب ابنته حتى الموت بمدينة بركة السبع، بمحافظة المنوفية، وذلك لشكه في سرقتها أموالاً خاصة به، فاعتدى عليها بالضرب بـ "حزام وخرطوم أسطوانة بوتاجاز" فلقيت مصرعها وتركها 24 ساعة، وظهرت رائحة للجثة، فحاول أن يزيلها، ونثر البصل حولها للتغطية على الرائحة.

ولم يجد الأب مفرًا فأبلغ قسم الشرطة بالعثور على جثة ابنته داخل المنزل، ولكن ابنه اعترف عليه بأنه من ارتكب تلك الجريمة.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث بركة السبع بتلقيه بلاغًا من السيد حامد الدميري 38 عامًا، بالعثور على نجلته "نسمة"، 16 عامًا، طالبة مقتولة داخل منزلهم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطالبة متوفاة من 24 ساعة وموثقة بالحبال، ويوجد آثار ضرب على جسدها وجروح.

وبتشكيل فريق بحثي، برئاسة العميد السيد سلطان مدير البحث الجنائي، تبين قيام المُبلغ بالاعتداء على نجلته، وذلك عقب اكتشافه نقصان بعض الأموال التي كان يحتفظ بها بالمنزل، حيث إنه يقيم مع ابنته "المجني عليها"، وابنه الأصغر، 11 عامًا بعد طلاق والدتهم وتزوجه من أخرى، ولكنها تركت له منزل الزوجية مع أنجاله.

واعترف الابن الأصغر على والده بتحريات الشرطة، حيث أكد أن والده ضرب شقيقته "نسمة" بحزام وخرطوم أسطوانة بوتاجاز، عقب اكتشافه اختفاء 3 آلاف جنيه.

وبمواجهة الأب، اعترف بتعذيب ابنته وضربها حتى فارقت الحياة، وعقب وفاتها تركها 24 ساعة حائرًا، وحاول إخفاء رائحة الجثة بوضع كميات من البصل بجوارها، وبعد فترة أبلغ الشرطة بالعثور عليها مقتولة، وبتحريات الشرطة تبين تورطه.

وقررت نيابة بركة السبع حبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- قرار محافظ المنوفية "حبر على ورق".. بركة السبع دون مجمع مصالح

    أخبار

  • دون علم محافظ المنوفية.. تعيين رئيس جديد لمدينة بركة السبع

    أخبار

  • بالصور.. حملة لنقل المواقف العشوائية بـ"بركة السبع" في المنوفية

    أخبار

  • ضربه حتى فارق الحياة.. مصرع طفل على يد والده بالسويس

    أخبار

إعلان

ce47aa685b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم