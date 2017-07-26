تاجر موبيليا يعذب ابنته حتى الموت بالمنوفية.. وابنه: "شفته بيقتلها"

المنوفية - مروة فاضل:

تجرد أب من كل المشاعر الإنسانية وضرب ابنته حتى الموت بمدينة بركة السبع، بمحافظة المنوفية، وذلك لشكه في سرقتها أموالاً خاصة به، فاعتدى عليها بالضرب بـ "حزام وخرطوم أسطوانة بوتاجاز" فلقيت مصرعها وتركها 24 ساعة، وظهرت رائحة للجثة، فحاول أن يزيلها، ونثر البصل حولها للتغطية على الرائحة.

ولم يجد الأب مفرًا فأبلغ قسم الشرطة بالعثور على جثة ابنته داخل المنزل، ولكن ابنه اعترف عليه بأنه من ارتكب تلك الجريمة.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث بركة السبع بتلقيه بلاغًا من السيد حامد الدميري 38 عامًا، بالعثور على نجلته "نسمة"، 16 عامًا، طالبة مقتولة داخل منزلهم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطالبة متوفاة من 24 ساعة وموثقة بالحبال، ويوجد آثار ضرب على جسدها وجروح.

وبتشكيل فريق بحثي، برئاسة العميد السيد سلطان مدير البحث الجنائي، تبين قيام المُبلغ بالاعتداء على نجلته، وذلك عقب اكتشافه نقصان بعض الأموال التي كان يحتفظ بها بالمنزل، حيث إنه يقيم مع ابنته "المجني عليها"، وابنه الأصغر، 11 عامًا بعد طلاق والدتهم وتزوجه من أخرى، ولكنها تركت له منزل الزوجية مع أنجاله.

واعترف الابن الأصغر على والده بتحريات الشرطة، حيث أكد أن والده ضرب شقيقته "نسمة" بحزام وخرطوم أسطوانة بوتاجاز، عقب اكتشافه اختفاء 3 آلاف جنيه.

وبمواجهة الأب، اعترف بتعذيب ابنته وضربها حتى فارقت الحياة، وعقب وفاتها تركها 24 ساعة حائرًا، وحاول إخفاء رائحة الجثة بوضع كميات من البصل بجوارها، وبعد فترة أبلغ الشرطة بالعثور عليها مقتولة، وبتحريات الشرطة تبين تورطه.

وقررت نيابة بركة السبع حبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.