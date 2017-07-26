أردوغان: إزالة بوابات التفتيش الإلكتروني في محيط الأقصى غير كافية

اسطنبول- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأربعاء، إن إزالة إسرائيل لبوابات التفتيش الإلكتروني المسيئة للمسلمين في محيط الأقصى هي "خطوة صحيحة لكنها غير كافية".

وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الإسلامي العالمي للتعليم العالي في أنقرة ، دعا أردوغان إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالقدس واحترام حقوق الإنسان، وأضاف :"لا يمكن إغلاق باب الأقصى في وجه مسلمي العالم".

وأكد أردوغان أن "الدفاع عن عزة وشرف المسجد الأقصى هي مهمة العالم الإسلامي بأسره ، وليس فلسطين فحسب".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن أردوغان وجه حديثه للحكومة الإسرائيلية قائلا :"إذا كنتم تريدون العيش بسلام في هذا العالم ، فبدلا من تهديد الأخرين عليكم أن تتجنبوا السياسات التي من شأنها أن تدخلكم والمنطقة في طوق نار".

ومنذ 16 من يوليو الجاري، تشهد القدس مواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين احتجوا على تركيب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى.

وأزالت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، البوابات الإلكترونية، على أن تعتمد بدلا منها على كاميرات ذكية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون أيضا باعتبارها إجراء تعسفيا من سلطة الاحتلال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هاجم أدوغان أمس الثلاثاء بسبب مواقفه الأخيرة من الأقصى. وقال نتنياهو إن : "أردوغان هو آخر شخص يمكن أن يقدم النصائح والوعظ لإسرائيل".