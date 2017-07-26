أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أردوغان: إزالة بوابات التفتيش الإلكتروني في محيط الأقصى غير كافية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أردوغان: إزالة بوابات التفتيش الإلكتروني في محيط الأقصى غير كافية

03:19 م الأربعاء 26 يوليو 2017

أردوغان: إزالة بوابات التفتيش الإلكتروني في محيط الأقصى غير كافية

اسطنبول- (د ب أ):
 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأربعاء، إن إزالة إسرائيل لبوابات التفتيش الإلكتروني المسيئة للمسلمين في محيط الأقصى هي "خطوة صحيحة لكنها غير كافية".

وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الإسلامي العالمي للتعليم العالي في أنقرة ، دعا أردوغان إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالقدس واحترام حقوق الإنسان، وأضاف :"لا يمكن إغلاق باب الأقصى في وجه مسلمي العالم".

وأكد أردوغان أن "الدفاع عن عزة وشرف المسجد الأقصى هي مهمة العالم الإسلامي بأسره ، وليس فلسطين فحسب".
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن أردوغان وجه حديثه للحكومة الإسرائيلية قائلا :"إذا كنتم تريدون العيش بسلام في هذا العالم ، فبدلا من تهديد الأخرين عليكم أن تتجنبوا السياسات التي من شأنها أن تدخلكم والمنطقة في طوق نار".

ومنذ 16 من يوليو الجاري، تشهد القدس مواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين احتجوا على تركيب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى.
وأزالت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، البوابات الإلكترونية، على أن تعتمد بدلا منها على كاميرات ذكية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون أيضا باعتبارها إجراء تعسفيا من سلطة الاحتلال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هاجم أدوغان أمس الثلاثاء بسبب مواقفه الأخيرة من الأقصى. وقال نتنياهو إن : "أردوغان هو آخر شخص يمكن أن يقدم النصائح والوعظ لإسرائيل".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الفلسطينيون يواصلون الصلاة خارج المسجد الأقصى مع إزالة إسرائيل البوابات

    أخبار

  • جيم أوزديمير: أردوغان يحاول التسلل إلى داخل الجالية التركية بألمانيا

    أخبار

  • ماذا يجري في المسجد الأقصى؟ (تسلسل زمني)

    أخبار

  • والد أحد قتيلي حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان: ابني فداء للمسجد

    أخبار

إعلان

f90ec542be.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم