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مصراوي يرصد متوسط أسعار تفصيل ملابس البنات فى وسط البلد

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مصراوي Masrawy

مصرواي يرصد متوسط تفصيل ملابس البنات فى وسط البلد

01:07 م الأربعاء 26 يوليو 2017

مصرواي يرصد متوسط أسعار تفصيل ملابس البنات فى وسط البلد

مصرواي يرصد متوسط أسعار تفصيل ملابس البنات فى وسط

كتبت-هدير غيث:

تواجه الكثير من الفتيات والسيدات مشكلة ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة خلال هذا الموسم، وصعوبة العثور على الموديلات المناسبة خاصةً بالنسبة للمحجبات، مما جعل البعض في حيرة الاختيار بين "الملابس الجاهزة" و"ملابس التفصيل".

وقد رصد موقع مصراوي متوسط أسعار تفصيل "ملابس البنات" في "ممر الكونتننتال"، حيث قالت "مروة شعبان" صاحبة أحد محلات تفصيل الملابس في الممر أن متوسط سعر "الجيبة" يتراوح من 70 إلى 120 جنيه حسب الشكل والشغل والخامة، فتختلف "الجيبة" بحسب الموديل من سك لمنفوش لمطرز.. الخ. كما قال "جلال السيد" صاحب أحد محلات التفصيل أيضاً أن سعر تفصيل "الجيبة" يتراوح من 100 إلى 120 جنيه. وقالت "نهاد عادل" أن متوسط سعر"الجيبة" يتراوح من 60 إلى 100 جنيه.

وأضافت مروة، أن سعر بنطلون الخروج يتراوح من 60 إلى 100 جنيه، حسب الموديل "سك، واسع"، والشغل والخامة أيضاً. كما قال "حمزة محمد"صاحب أحد محلات التفصيل ان متوسط سعر تفصيل "البنطلون" يتراوح من 75 إلى 100 جنيه. وأضافت "صلاح أحمد" أن متوسط سعر تفصيل "البنطلون" يتراوح من 70 إلى 100جنيه.

وقالت "مروة" أن متوسط سعر تفصيل "البلوزة" يتراوح من 75 إلى 130جنيه. وقالت "نهاد عادل" أن متوسط سعر تفصيل "البلوزة" يتراوح من 100 إلى 150 جنيه. وقال "حمزة" أن متوسط سعر تفصيل "البلوزة" يتراوح من 75 إلى 100 جنيه.

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مصراوي Masrawy

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