أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

برلمانية تقدم قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين بدور الانعقاد الثالث

Google+ Print
برلمانية تقدم قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين بدور الانعقاد الثالث برلمانية تقدم قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين بدور الانعقاد الثالث

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن استعدادها للتقدم بمشروع قانون خاص بإسقاط الجنسية عن الكيانات الإرهابية، والأشخاص الذين صدر ضدهم أحكام نهائية فى قضايا الإرهاب، فى بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، مضيفة أنه تم توصيف الكيانات الإرهابية فى قانون العقوبات.

وأضافت ناشد فى تصريحات لـ"التحرير" أنه لا يكفى إصدار عقوبة جنائية فقط على من قام بارتكاب جرائم الإرهاب، لأنه شخص لا يستحق أن يكون مصريا، فهذه هذه الكيانات الإرهابية تسعى لتدمير الدولة، فمن يريد تدمير الوطن لا يستحق أن يحمل جنسيته.

شاهد أيضا

وأشارت إلى أن القانون سيشمل جماعة الإخوان المصنفة إرهابية، قائلة: "كل من وصف بأنه يتبع كيانا إرهابيا سيطبق عليه القانون، مستدركة: "لكن سيطبق القانون على من صدرت ضدهم أحكام جنائية نهائية لا تقبل الطعن عليها، وتمت إدانتهم فى أعمال إرهابية معينة، حتى لا تكون العملية بلا ضوابط".

وحول موقف أعضاء جماعة الإخوان الذين سافروا إلى الخارج وحصلوا على جنسيات أخرى، غير الجنسية المصرية، أوضحت ناشد أن هناك قانون الجنسية الذى ينظم مثل هذه الحالات، فلابد للشخص الذى حصل على جنسية دولة أخرى، إخطار وزارة الداخلية، وإتمام إجراءات أخرى للاحتفاظ بالجنسيتين، وهذا الوضع ينطبق على أى مواطن سواء الإخوان أو غيرهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية