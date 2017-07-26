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القوات الجوية تتسلم طائرتين جديدتين من «الرافال الفرنسية»

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القوات الجوية تتسلم طائرتين جديدتين من «الرافال الفرنسية» القوات الجوية تتسلم طائرتين جديدتين من «الرافال الفرنسية»

التحرير

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انضمت طائرتان جديدتان من مقاتلات الجيل الرابع متعددة المهام من طراز "رافال" إلى تشكيلات القوات الجوية والتي تمثل الدفعة الرابعة من هذا الطراز ليصل عدد الطائرات التي وصلت إلى اعتبارا من النصف الثاني من 2015 وحتى الآن إلى 11 طائرة؛ وذلك من إجمالي 24 طائرة من المقرر أن تتسلمها مصر وفقا للبرنامج الزمني المحدد فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا الذي يشمل العديد من أوجه التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية المختلفة.

ووفقا لبيان صادر عن القوات المسلحة اليوم الأربعاء، فإن طائرات الرافال الجديدة تعد بمثابة إضافة قوية لقدرات القوات الجوية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ المهام بدقة فائقة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة والتي تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية.

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وتتميز المقاتلة "رفال" بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوية والتعامل مع أكثر من هدف في توقيت واحد بتنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوي في أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة.

وقد شاركت مقاتلات "رافال" في العديد من الأنشطة التدريبية ومهام تأمين المجال الحيوي المصري وعمليات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع باقي التشكيلات الجوية، كما شاركت فى حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية أثناء افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع المقاتلات الحديثة وفي توقيت قياسي.

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التحرير

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