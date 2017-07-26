جدل حول زيارة الطيب للأقصى.. وأزهريون: ليست تطبيعًا

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وجه الداعية اليمني الحبيب علي الجفري، دعوة إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لزيارة المسجد الأقصى، وذلك لكونه يترأس أكبر مؤسسة سنية في العالم العربى والإسلامي.

وأشار الجفري، إلى أن زيارة المسجد الحرام لا تعد تطبيعًا، مؤكدًا أن التطبيع هو أن يُترك المسجد الأقصى هكذا مكانًا لحاخاماتهم، ويُحرم منه المسلمين، وذلك تلبية لدعوة مفتي المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين، والمقصود منها السفر من معبر الأردن وليس من تل أبيب.

الطيب يتجاهل

وأثارت دعوة الجفرى العديد من ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لقيام شيخ الأزهر بزيارة الأقصى، غير أن مشيخة الأزهر الشريف، تلقت دعوة الحبيب الجفري، بالتجاهل التام، حيث التزمت المشيخة الصمت وفضلت عدم التعليق على الدعوة لا من قريب ولا من بعيد.

وكشفت مصادر بالمشيخة أساب التجاهل، مؤكدين أن السبب الرئيسي في تجاهل الأزهر لدعوة الجفري، تكمن في أن المشيخة رأت بالدعوة تربصا بشيخ الأزهر ومحاولة إحراجه أمام الرأي العام، بمعنى إنه إذا قبل الدعوة وسافر يكون من أنصار التطبيع مع تل إبيب، وإذا رفض بشكل معلن يفهم لدى البعض أنه تخلى عن القضية الفلسطينية، خاصة وأن الداعية اليمني قريب من الشيخ علي جمعة الذي سبق أن زار القدس خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يجعل من الدعوة محل شك وريبة لدى الأزهر، خاصة أن هناك خلاف بين الطيب وجمعة حول بعض القضايا الفقهية.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها لـ"التحرير"، أن المشيخة فضلت تجاهل الدعوة وعدم التعليق عليها واكتفت بعقد اجتماع طارئ لهيئة كبار العلماء في حضور الطيب، وذلك للإعلان عن رفض تجاوزات قوات الاحتلال ضد الأقصى، خلال الساعات الماضية.

أكبر من الزيارة

من جهته، قال الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، إن زيارة الأقصى أو القدس بشكل عام، قضية كبرى، خاصة أن القضية الفلسطينية ملك لكل شعوب العرب والمسلمين، وبالتالي فالأمر لا يخص دولة بعينها ولكن هي قضية دولية، فالمسالة أكبر من دعوات تهدف للشو الإعلامي.

وأوضح مستشار شيخ الأزهر لـ"التحرير"، أن زيارة القدس ترتبط بضرورة النظر إلى القانون الدولي وموقفه من زيارة المؤسسات الرسمية أو الشخصيات العامة والدولية للأقصى، هل ستعد اعترافًا ضمنيًا بالوضع الراهن وهيمنة قوات الاحتلال على المسجد أم لا؟

وأشار مهنا إلى أن الزيارة لابد وأن تتوافق مع عدة أمور، أولها التوافق الشعبي حول الزيارة، خاصة وأن مسألة التطبيع مع تل أبيب ومصر موجود فقط على المستوى الرسمي وفقا لمعاهدة السلام، لكن الشعب نفسه رافض أي تعامل أو زيارات لتل أبيب.

وتابع: "لذلك فإنه ليس من المقبول أن توجه الدعوة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لزيارة الأقصى، خاصة وأن القضية الفلسطينية تخص الأمة العربية والإسلامية، ولها أبعاد وجوانب كثيرة".

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وتساءل مهنا "هل فقدت الأمة العربية والإسلامية كل أوراق الضغط على إسرائيل لتصبح الزيارة الملاذ الآمن للإعلان عن موقف العرب من اعتداءات قوات الاحتلال على الأقصى.

واجب شرعي

في المقابل، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن مسألة استجابة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للدعوات التي تطالبه، باعتباره يترأس أكبر مؤسسة سنية في العالم، لزيارة الأقصى، أمر يخصه في المقام الأول.

وكشف كريمة لـ"التحرير"، موقف الشرع من زيارة الأقصى تحت هيمنة قوات الاحتلال، قائلا "إن زيارة المسجد الأقصى والقدس بشكل عام وأخواتنا الفلسطينيين واجب شرعي على كل مسلم، وليست تطبيعًا كما يتوهم البعض، وذلك لأن المسجد الحرام عندما أُسريَّ منه النبي عليه السلام كان في حوزة قريش، والمعراج كان من المسجد الأقصى للسموات العلي وكان الأقصى تحت سيطرة البيزنطيين".

ولفت إلى أن "النبي عليه السلام والمسلمين أدوا عمرة القضاء والمسجد الحرام به أصنام، مؤكدا أن وجود احتلال أو اغتصاب للمقدسات لا يمنع من الزيارة والتواصل ليس مع الغاصب أو المحتل، بل كما يقال زيارتك للسجين ليست رضا للسجان.

وأوضح كريمة أنه سبق وقدم للرئيس الفلسطيني أبو مازن بحثًا يشمل مشروعية زيارة الأقصى، وأما الذين يتعللون بالتطبيع، فالحقيقة أنهم يرفعون أياديهم عن دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن زيارة القدس بها مصالح للفلسطينين وتقوية لاقتصادهم وتفقد أحوالهم وتقديم الدعم المعنوي لهم، أما تركهم فريسة للعصابة الصهيونية فهو تخلٍ عن الشعب الفلسطيني، عملًا لقوله تعالى "وإِن استنصروكمْ في الدين فَعلَيْكم النَصر".

ليست تطبيعًا

من جهة أخرى، قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن زيارة المسجد الأقصى واجب على المسلمين كافة، خاصة وأن المسجد أولى القبلتين ومن المساجد التى تشد لها الرحال شرعًا، مبدية رغبتها القوية وتأييدها الكامل لقيام شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بتلبية الدعوة وزيارة الأقصى، شريطة توفير الأمن.

وأضافت صالح لـ"التحرير" أن "اليهود وصلوا إلى قمة الأفعال الخارجة عن تعاليم الأديان السماوية وانتهاك حرية العقيدة والعبادة، وضربوا بكل المواثيق والاعراف الدولية عرض الحائط، الأمر الذي يتطلب في المقابل وجود جهود عربية وقومية لمناصرة الفلسطينيين، ودعم القضية بزيارة الأقصى".

وشددت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر على أن زيارة الأقصى ليس تطبيعًا كما يروج البعض، وإنما ترك الفلسطينيين بلا سلاح فعال لمواجهة العدو وبلا زيارات لشخصيات مرموقة للأقصى بمثابة ضياع للقضية الفلسطينية.