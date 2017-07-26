لماذا تهمل الحكومة التعليم الفني؟.. خبراء يجيبون

التحرير

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التعليم الفنى، هذا الذى يساهم إلى درجة كبيرة فى تقدم البلاد، لم يعد تعليمًا بمعناه الصحيح، لكنه بات قطاعًا ينظر إليه البعض بدونية واستخفاف، ظنًا منهم أن المستقبل كل المستقبل هو للتعليم الثانوى والعام فقط، وما تتبعهما من مرحلة التعليم الجامعى، بما يحتم علينا ضرورة تغيير فلسفة النظر إلى التعليم الفنى، ويوجب على الحكومة الاهتمام به بما يساهم فى تقدم البلاد.

فى هذا التقرير، تستعرض «التحرير» سبل تطوير التعليم الفنى، وتسلط الضوء على ما يعوق تلك المنظومة، حيث يقول الدكتور كمال مغيث، الكاتب والباحث التربوى، إنه لا بد من أن نسلم بأن الأوضاع الاجتماعية والظروف الراهنة فى مصر انتهت بنا إلى وضع سيئ، يتلخص فى أن التعليم العالى هو الطريق إلى المكانة الاجتماعية والوظيفة المرموقة، بينما أصبح التعليم الفنى هو تعليم الفقراء، وللأسف الشديد فقد ساهمت الدولة وبقوة فى هذه الازدواجية البغيضة، لعدم اهتمامها بأن يكون التعليم الفنى على كفاءة لتسليح الطالب بمهارات حقيقية تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وقال مغيث: «سوء الإدارة وعدم كفاية المواد الخام والأجهزة والمعدات، وفى ظل وجود معلمين محبطين ومشغولين بالبحث عن "أكل العيش" لتدنى رواتبهم، إلى جانب عدم وجود خطة تنمية اقتصادية محورها الأساسى هو امتصاص خريجى المدارس الفنية، كلها عوامل زادت من نسب البطالة فى القطاع الفنى، فالخريج لا يعمل بشهادته، ومن يحالفه التوفيق منهم هو من يجد نفسه عامل ديليفرى فى أحد المحلات أو سائق توك توك أو حارس أمن، ما يعنى أنه يعمل فى وظائف بعيدة كل البعد عن دراسته وشهادته، وبالتالى تتراجع مكانة التعليم الفنى»، لافتًا إلى أن الدولة حاولت منذ 4 سنوات الاهتمام بالتعليم الفنى من خلال استحداث وزارة خاصة به، لكنها سرعان ما تحولت إلى إدارة تابعة لوزارة التعليم مرة أخرى، عقب مرور نحو 6 أشهر فقط.

وأضاف: «هناك عناصر عدة يجب أخذها بعين الاعتبار لتطوير التعليم الفنى، يأتى فى مقدمتها زيادة ميزانيته زيادة كبيرة، ورفع رواتب المعلمين، وتوفير الأجهزة اللازمة، فلا يمكن الاستمرار فى تعليم الطلاب وتدريبهم على أجهزة عمرها عشرات السنين، كما يجب زيادة المادة الخام، وتجدر الإشارة هنا إلى ما أكده لى أحد المعلمين بقسم اللحام، بأن ميزانية المواد الخام الخاصة به 80 جنيهًا سنويًا، وهى لا تكفى لحصة واحدة».

وتابع: «يجب التأكد من فعالية الإدارة وتطوير نظامها، والتأكيد ألا ينجح من الطلبة إلا من يستحق، فهناك من بين خريجى المدارس الثانوية الفنية من لا يجيد القراءة ولا الكتابة من الأساس، وهى كارثة حقيقية لا بد من الالتفات إليها وبحثها».

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وأكد مغيث أنه لا بد من البحث أيضًا عن صيغ حديثة بالتعليم الفنى، من خلال الاتفاق على إنشاء مدرسة المصنع، بمعنى أن المصنع الذى تزيد ميزانيته عن مبلغ يتم تحديده، يلتزم بإنشاء مدرسة لتخريج العمالة الماهرة والمدربة، ومن هنا يمكن القول بأنه إشراك لرجال الأعمال ولتلك المصانع والشركات فى منظومة التعليم الفنى، من خلال المساهمة فى تعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف عمال حقيقيين وبأدوات حقيقية وعلى آلات ومعدات حقيقية، وقال: «فى الأخير يجب على الدولة عند وضع الخطط الاستثمارية أن تولى اهتمامًا للاستثمار الذى يهتم بخريج التعليم الفنى، ويكون ذلك من خلال منحهم التسهيلات التى تمكنهم من القيام بدورهم».

أما الدكتور حسنى السيد، الباحث التربوى بالمركز القومى للبحوث، فيؤكد على أهمية التعليم الفنى التى لا تقل عن أهمية التعليم العام والثانوى، الأمر الذى يستدعى تغيير فلسفة التعامل مع قطاع التعليم الفنى، وتطويره الذى يبدأ من زيادة الميزانية المخصصة له، فلا يُعقل أن يتوقف التعليم والبحث العلمى أو أن تقل الجهود المبذولة من أجل الارتقاء به بدعوى الفقر وقلة التدابير المالية، ولتكن ألمانيا مثالًا يُحتذى به عندما لم توقف التعليم والبحث العلمى إبان الحرب العالمية.

وقال إن أحد أهم عوامل التطوير هو تطوير المناهج بمعناها العام، وليس تطوير المقررات فقط، فالاهتمام بكافة مدخلات العملية التعليمية أمر ضرورى، وإن تطرقنا للحديث عن المقررات الدراسية والكتب المدرسية، فيجب مراعاة إعداد الطالب للتعليم الفنى بطرق صحيحة، من خلال الاهتمام به أثناء فترة الدراسة وصقل مهاراته بشكل عملى أيضًا.

وتابع: «يمكن تطوير التعليم الفنى بطرق عديدة، من أبرزها أيضًا ملاصقة المدارس الفنية للمصانع والشركات، لإشراك أصحابها فى وضع الأسس والمعايير والمهارات المطلوب توافرها فى خريج المدارس الفنية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، فضلُا عن التدريب أثناء فترة الدراسة من خلال إلحاق الطلبة بتلك المصانع والشركات، وتدريبهم على معدات توكب تطورات العصر، فعلى سبيل المثال لا يمكن تدريب طلبة ميكانيكا السيارات على سيارات قديمة تعود إلى عشرات السنوات، مثلما هو كائن الآن، بينما تتغير طرق تصنيع السيارات وتختلف بتقدم السنوات وظهور موديلات أحدث».

واختتم قائلًا: «مثلما هو الحال فى التعليم الثانوى العام، يتطلب لتطوير التعليم الفنى وضع رؤية شاملة واستراتيجية، ومعايير ومؤشرات وبرامج مع تأكيد آليات تنفيذ تلك البرامج بما يحقق أهدافها، ومن ثم تأتى المرحلة الأخيرة الخاصة بتقييم تلك البرامج، لمعرفة مدى نجاحها من عدمه، ولمعرفة ما إن كنا نسير وفق خطوات تؤتى ثمارها أم لا».