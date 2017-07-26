الداخلية تعلن رسميًا مقتل 2 من منفذي حادث البدرشين في معركة "6 أكتوبر"

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 4 عناصر مسلحة إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في 6 أكتوبر، بينهم اثنان من مرتكبي حادث البدرشين الإرهابي.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، حصل مصراوي على نسخة منه، إنه عقب وقوع الحادث، تم تشكيل عدة مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة، ووضع خطة بحث واسعة النطاق، اعتمدت أبرز محاورها على جمع المعلومات بمحيط الحادث، وتتبع خط سير هروب الجناة، والاستعانة في ذلك بوسائل التقنية الحديثة ومراجعة قاعدة بيانات العناصر الإرهابية الهاربة بالمنطقة .

وأضاف أن معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت النقاب عن رصد تورط إحدى البؤر التكفيرية التي ينتهج عناصرها أسلوب العنف بمنطقة جنوب الجيزة، ويتولى مسئوليتها الهارب حسن محمد أبوسريع عطاالله وشهرته حسن وزة ( مطلوب ضبطه فى القضية رقم 268/2015 جنايات عسكرية " حادث التعدي على حراسة سفارة النيجر بالجيزة" ) فى تنفيذ الحادث .

و أضافت المعلومات باضطلاع الهارب المذكور بتنفيذ الحادث وبصحبته اثنين من عناصر مجموعته، هما عماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة "حركى/عباس" ، وعز عيد محمد مليجى "شهرته/عز الأسود" ) ، بينما تولى آخرين من عناصر ذات البؤرة عمليات الرصد والإيواء وإخفاء الأسلحة .

وتم تكثيف جهود البحث بمعرفة أجهزة الوزارة توصلاً لمكان اختبائهم؛ حيث أمكن رصد اتخاذهم من وكرين بمنطقتي السادس من أكتوبر وفيصل بالهرم مقاراً للاختباء، فتم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهداف المقرين فى توقيت متزامن، إلا أن عناصر الوكر الأول ( منطقة السادس من أكتوبر ) بادرت بإطلاق النيران على القوات، مما أضطرها لمبادلتهم التعامل، وأسفر ذلك عن مصرع أربعة عناصر وهم حسن محمد أبوسريع عطاالله ، وعماد صلاح عبدالعزيز محمد جمعة " منفذي الحادث " ، وأحمد ربيع أحمد عبدالجواد ، عبدالرحمن محمد عبدالجليل محمد الصاوي "شاركوا فى رصد تحركات القوة الأمنية " ، كما تم ضبط عنصري الإيواء بالوكر الثاني .

وعثر بالوكر الأول على 4 بنادق آلية، من بينها اثنان من ضمن المستولى عليهما بالحادث، و طبنجة " تم الاستيلاء عليها بالحادث "، بالإضافة إلى كميات من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة، وتؤكد وزارة الداخلية عزمها المضي قدماً لآداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين والتصدي للعناصر الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار البلاد وزعزعة أمن مواطنيها .