أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

3 نجوم على رادار ميلان في «الميركاتو»

Google+ Print
3 نجوم على رادار ميلان في «الميركاتو» 3 نجوم على رادار ميلان في «الميركاتو»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت «سكاي سبورتس» الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنّ نادي ميلان اجتمع بوكيل الأعمال البرتغالي الشهير خورخي مينديز، من أجل مناقشة إمكانية انتقال 3 لاعبين جدد للروسونيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الشبكة، أن ميلان استفسر من خورخي مينديز، عن الثلاثي رادميل فالكاو مهاجم نادي موناكو الفرنسي، ودييجو كوستا مهاجم تشيلسي، وريناتو سانشيز، لاعب وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني.

شاهد أيضا

وأشارت «سكاي سبورتس» إلى أن ميلان يسعى لتدعيم مركز رأس الحربة في الموسم المقبل، بعد أن أبرم الروسونيري العديد من الصفقات هذا الصيف، كما يرغب ميلان في التعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيز من بايرن ميونيخ، حيث أكد الناديان إجراء مباحثات بينهما من أجل انتقال اللاعب، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على صيغة الانتقال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟