3 نجوم على رادار ميلان في «الميركاتو»

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ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنّ نادي ميلان اجتمع بوكيل الأعمال البرتغالي الشهير خورخي مينديز، من أجل مناقشة إمكانية انتقال 3 لاعبين جدد للروسونيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الشبكة، أن ميلان استفسر من خورخي مينديز، عن الثلاثي رادميل فالكاو مهاجم نادي موناكو الفرنسي، ودييجو كوستا مهاجم تشيلسي، وريناتو سانشيز، لاعب وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني.

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وأشارت «سكاي سبورتس» إلى أن ميلان يسعى لتدعيم مركز رأس الحربة في الموسم المقبل، بعد أن أبرم الروسونيري العديد من الصفقات هذا الصيف، كما يرغب ميلان في التعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيز من بايرن ميونيخ، حيث أكد الناديان إجراء مباحثات بينهما من أجل انتقال اللاعب، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على صيغة الانتقال.