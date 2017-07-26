كيف يؤثر انتقال مبابي إلى ريال مدريد على ميركاتو الدوري الإنجليزي؟

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بات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، على مقربة من الانتقال إلى ريال مدريد، مقابل 160 مليون جنيه إسترليني، وهي الصفقة التي من المنتظر أن تؤثر على سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي.

واستعرضت صحيفة «تيليجراف» البريطانية كيفية تأثير تلك الصفقة على ميركاتو الدوري الإنجليزي كالأتي:

- جاريث بيل

حصل ريال مدريد على 85 مليون إسترليني من بيع كل من دانيلو وموراتا، ولكن لا يزال فلورنتينو بيريز يرغب في بيع لاعبين آخرين لتمويل صفقة مبابي التي ستصل إلى 160 مليون إسترليني، حسبما نشرت وسائل الإعلام في الأيام الماضية.

وبالنظر إلى ثلاثي خط الأمام في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وجاريث بيل، يعد اللاعب الويلزي أقرب اللاعبين المرشح مغادرتهم لملعب البيرنابيو بسبب تعدد إصاباته في الموسم الماضي، وفقدانه لمكانه الأساسي في الفريق لصالح المتألق إيسكو.

وسيكون من السهل للغاية على ريال مدريد بيع بيل لأحد أندية الدوري الإنجليزي بمقابل مادي لن يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.

- توماس ليمار

يرفض موناكو بيع لاعبه ليمار لآرسنال، حيث يفكر النادي الفرنسي في إبقائه من أجل إقناع مبابي بالبقاء هو الآخر وتجديد تعاقده، ولكن مع رحيل مبابي إلى ريال مدريد، فلن يجد موناكو أي مشكلة في بيع ليمار هو الآخر بعدما باع كلا من بيرناردو سيلفا وتيموي باجايوكو وبينجامين ميندي، ولن تقل تلك الصفقة عن 45 مليون جنيه إسترليني.

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- أليكسيس سانشيز

على الرغم من تأكيد آرسين فينجر، بقاء أليكسيس سانشيز، في صفوف آرسنال الموسم المقبل، فإن الأمر يبدو معقدًا خاصة أن اللاعب سيرحل عن صفوف أرسنال الموسم المقبل بالمجان، وسيوافق أرسنال على بيع النجم التشيلي في حال تعاقد مع ليمار.

- نيمار

لا يزال باريس سان جيرمان يحلم بالتعاقد مع كل من نيمار وأليكسيس سانشيز، ولن يجد الفريق الفرنسي أي مشكلة في دفع 50 مليون إسترليني للحصول على خدمات اللاعب التشيلي، خاصة أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع 195 مليون إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة.

ولزيادة في الأمان، من الوارد أن يقرر باريس سان جيرمان بيع أحد نجومه من أنخيل دي ماريا، وجوليان دراكسلر، وإدينسون كافاني لتوفير سيولة مالية مريحة لإنهاء الصفقتين.

- كوتينيو

في حال نجح باريس سان جيرمان، في الحصول على خدمات نيمار، سينهي برشلونة بنسبة كبيرة التعاقد مع فيليب كوتينيو من صفوف ليفربول بمقابل لن يقل عن 80 مليون إسترليني.

وفي الوقت الذي يصر فيه ليفربول بأن كوتينيو ليس للبيع، سيمتلك برشلونة سيولة مالية ضخمة من بيع نيمار تمكنه إنهاء تلك الصفقة بسهولة شديدة بأي مقابل مادي.