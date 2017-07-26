تكريم طالبة "تماثيل الزمن الجميل" في المنيا
تكريم طالبة "تماثيل الزمن الجميل" في المنيا
02:35 م الأربعاء 26 يوليو 2017
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تجمهر عشرات المعلمين أمام ديوان محافظة المنيا للتظلم من قرارات النقل
المنيا - ريمون الراوي:
عقدت لجنة تطوير وتجميل محافظة المنيا، اجتماعًا موسعًا برئاسة المحافظ عصام البديوي، لدراسة عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، بحضور اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ودكتور محمد جلال، نائب رئيس جامعة المنيا.
وكرم المحافظ خلال الاجتماع الطالبة "مي محمد" خريجة كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، تقديرًا للعمل الفني الذي قامت به كمشروع تخرج والذي أثار إعجاب الكثير لشدة جماله وقربه من الواقع، وهو عبارة عن تماثيل لأشهر شخصيات الفن المصري القديمة أمثال زينات صدقي، وماري منيب، وعبدالفتاح القصري، ومحمد رضا، ونجيب الريحاني، وإسماعيل ياسين.
وناقشت اللجنة مقترحًا لتطوير ميدان معهد الأورام لحل الأزمة المرورية وخلق مسارات جديدة وتقليص وقت الانتظار في الإشارة المرورية، ووجه المحافظ بإعداد تقرير شامل ومفصل حول التطوير، كما بحثت اللجنة، تطوير مدخل مدينة بني مزار الجنوبي.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتشكيل لجنة من المرور والطرق ورؤساء المدن لتحديد أنسب الأماكن لدراسة المطبات الصناعية المقترحة والوقوف على الأمثل منها على مداخل المدن.
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