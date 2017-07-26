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بعد توصية مؤتمر الشباب.. السيسي يبحث مع محافظ مطروح مشروع "تنمية غرب مصر"

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مصراوي Masrawy

بعد توصية مؤتمر الشباب.. يبحث مع محافظ مطروح مشروع "تنمية غرب "

01:48 م الأربعاء 26 يوليه 2017

القاهرة - مصراوي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح؛ لبحث عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظة مطروح.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن محافظ مطروح عرض على الرئيس الموقف بالنسبة لدراسات تنفيذ مشروع تنمية غرب مصر، حيث أوضح محافظ مطروح أن المشروع يتضمن إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة صناعية ولوجستية، وإقامة ميناء تجاري بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح بنحو 75 كم، ويهدف المشروع لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف "يوسف" في بيان اليوم، أن الرئيس أشاد بالمشروع وما يوفره من آفاق تنموية جديدة، موجهاً بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية للمشروع تمهيداً لوضعه حيز التنفيذ، بما في ذلك المناطق اللوجستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية.

ولفت يوسف، إلى أن السيسي شدد على ضرورة توفير أعلى قدرات التأمين للمركز الاقتصادي والسياحي العالمي.

ونوه الرئيس السيسي إلى أهمية مواصلة جهود تنمية وتطوير المناطق النائية والأكثر احتياجاً، مؤكداً ضرورة اتباع أعلى المواصفات وأحدث المعايير في التنفيذ، وتقديم نماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر للمواطنين فرص عمل جديدة ومستوى معيشياً متميزاً.

ووجه الرئيس السيسي، بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر، تمهيداً لوضع المشروع حيز التنفيذ متضمناً المناطق اللوجستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية، وذلك في ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، أمس الثلاثاء.

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