القضاء الأوروبي يرفض مسودة اتفاق تقاسم بيانات المسافرين مع كندا

(أ ف ب):

رفضت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، مسودة القرار الأوروبي الكندي لتقاسم بيانات المسافرين جوا والموقع في العام 2014.

وأعلنت المحكمة أن "الاتفاق لا يمكن إقراره في صيغته الحالية لأن العديد من شروطه لا يتوافق مع القوانين الأساسية السارية في الاتحاد الأوروبي".

بدأ الاتحاد الأوروبي التفاوض مع كندا في العام 2014 حول الاتفاق لنقل ومعالجة ما يعرف بـ"سجل أسماء المسافرين" (Passenger Name Record) الذي يتضمن البيانات التي يعطيها المسافرون لشركات الطيران ووكالات السفر عند الحجز وتسجيل المغادرة في المطارات.

كما يقترح المشروع تخزين هذه البيانات لمدة خمس سنوات.

واعتبرت محكمة العدل الاوروبية أن "نقل البيانات وشروط الاتفاق حول الاحتفاظ بها واستخدامها يتضمن تدخلا في الحق الأساسي لاحترام الخصوصية".

رفع البرلمان الأوروبي شكوى إلى المحكمة بناء على طلب من المجلس الأوروبي للتأكد من انسجام الاتفاق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وكان قرار المحكمة مرتقبا فالاتحاد بات لديه مؤخرا سجل أوروبي ببيانات المسافرين جوا بعد نقاشات استمرت خمس سنوات. وأمام الدول الأعضاء مهلة عامين لادراج الاتفاق في تشريعاتها الوطنية.