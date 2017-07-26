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الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد حق تصويت بولندا في هيئاته

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد حق تصويت بولندا في هيئاته

02:10 م الأربعاء 26 يوليه 2017

الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد حق تصويت بولندا في هيئاته

نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس في مؤت

(أ ف ب):

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ "على الفور" خطوات لتجميد حق بولندا في التصويت في هيئاته في حال إقالة قضاة المحكمة العليا.

وقال تيمرمانس إن "المفوضية تطلب من السلطات البولندية عدم اتخاذ أي خطوات لإقالة قضاة المحكمة العليا أو إحالتهم إلى التقاعد بشكل قسري".

وأضاف إن "المفوضية، وفي حال القيام بمثل تلك الخطوة، مستعدة لتفعيل فوري للمادة 7 " التي تدعم حكم القانون.

كما أعلنت المفوضية انها ستفتح بحق وارسو آلية مخالفة، وهي إجراء أكثر استخداما قد يفضي إلى عقوبات مالية، اعتبارا من تاريخ نشر قانونها الجديد حول تنظيم صلاحيات الحق العام في الجريدة الرسمية.

ويندرج هذا القانون بين ثلاثة مشاريع تعديل قانونية طرحتها المحافظة، رد الرئيس اندري دودا اثنين منها الاثنين وأقر واحدا الثلاثاء.

وتقول بروكسل إن هذه التعديلات في نظم المحاكم العادية تشمل أحكاما تضعف استقلال القضاء الذي تضمنه معاهدات الاتحاد الأوروبي، ناهيك بمواد تميز بين الرجال والنساء.

هذا المحتوى من

AFP

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