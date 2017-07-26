أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

جلسة ثلاثية في الجبلاية لتحديد مصير هاني رمزي مع «المحليين»

Google+ Print
جلسة ثلاثية في الجبلاية لتحديد مصير هاني رمزي مع «المحليين» جلسة ثلاثية في الجبلاية لتحديد مصير هاني رمزي مع «المحليين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أنه سيتم عقد جلسة اليوم الأربعاء، مع هاني رمزي، في حضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الجبلاية، لحسم مصيره بشكل نهائي مع منتخب المحليين.

وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنّ الجلسة ستشهد مناقشة الأزمات التي تواجه هاني رمزي، وبحث كيفية حلها أو توجيه الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفراعنة.

شاهد أيضا

يذكر أن مجدي عبد الغني، كشف أن هاني رمزي، لن يقود الفراعنة أمام المغرب بتصفيات كأس الأمم الإفريقية حال ثبوت توقيعه على عقود تدريب الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن البديل سيكون واحدًا من حمادة صدقي مدرب منتخب 99 أو معتمد جمال، المدير الفني السابق لمنتخب 97.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية

محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية