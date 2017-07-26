جلسة ثلاثية في الجبلاية لتحديد مصير هاني رمزي مع «المحليين»

التحرير

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كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أنه سيتم عقد جلسة اليوم الأربعاء، مع هاني رمزي، في حضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الجبلاية، لحسم مصيره بشكل نهائي مع منتخب المحليين.

وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنّ الجلسة ستشهد مناقشة الأزمات التي تواجه هاني رمزي، وبحث كيفية حلها أو توجيه الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفراعنة.

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يذكر أن مجدي عبد الغني، كشف أن هاني رمزي، لن يقود الفراعنة أمام المغرب بتصفيات كأس الأمم الإفريقية حال ثبوت توقيعه على عقود تدريب الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أن البديل سيكون واحدًا من حمادة صدقي مدرب منتخب 99 أو معتمد جمال، المدير الفني السابق لمنتخب 97.