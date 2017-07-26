مران الأهلي| عودة الرباعي.. ومدرب الحراس يشارك بدلًا من أحمد عادل

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

شارك رباعي الأهلي (جونيور أجايي - صالح جمعة - أحمد الشيخ - إسلام محارب) في التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق صباح اليوم الأربعاء، على ملعب «بترو سبورت» في إطار الاستعداد للقاء نصر حسين داي الجزائري، بعد غدٍ الجمعة لحساب مباريات الجولة الثالثة من مباريات البطولة العربية.

وتخلص أجايى من الإجهاد الذي كان يعاني منه كما تخلص صالح جمعة من آثار الإصابة في العضلة الضامة، والتي ابعدته عن مباريات الفريق أمام الفيصلى الأردني والوحدة الإماراتي.

من جانبهم خضع حسام غالي، كابتن الفريق، ومعه أحمد حمودي، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد ووليد أزارو، وباسم علي، ومؤمن زكريا، ومحمد الشناوي، حارس المرمى، لتدريبات استشفائية، ولم يشاركوا في المران الجماعي والتقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بعدما شاركوا في لقاء الوحدة الإماراتي كاملًا، بينما أدى مؤمن زكريا تدريبات تأهيلية عقب عودته من الراحة التي حصل عليها.

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وانتظم حسام عاشور، وأحمد فتحي، وعلي معلول، وسعد سمير، رباعي الفريق، صباح اليوم في التدريبات، بعد عودتهم من الراحة التي حصلوا عليها عقب نهاية بطولة الدوري.

وشارك الرباعي في تدريبات تأهيلية حددها الجهاز الفني حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في المباريات خلال الأيام المقبلة، حيث يمكن أن يختار الجهاز الفني أيًا منهم للمشاركة في لقاء نصر حسين داي الجزائري.

وشهد المران مغادرة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق، التقسيمة بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم، وحرص طبيب الفريق على الاطمئنان عليه، وأكد سلامته لكنه فضل عدم عودته مجددا للتقسيمة.

وهو الأمر الذي دفع طارق سليمان، مدرب الحراس للوقوف في المرمى خلال التقسيمة حيث أن محمد الشناوي حارس الفريق كان قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الوحدة الإماراتي.