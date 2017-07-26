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9 أغسطس.. تجديد حبس 6 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع"

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مصراوي Masrawy

9 أغسطس.. تجديد حبس 6 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع"

01:21 م الأربعاء 26 يوليو 2017

تجديد حبس 6 من مؤسسي اتحاد الجرابيع

كتب - محمود السعيد:

حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات القاهرة، جلسة 9 أغسطس المقبل، لنظر تجديد حبس 6 أشخاص من مؤسسي "اتحاد الجرابيع"، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس جماعة بمخالفة القانون للتحريض على العنف وإثارة الشغب، والتظاهر دون تصريح.

وقررت غرفة المشورة، في وقت سابق، رفض الاستئناف المقدم من 3 من مؤسسي "اتحاد الجرابيع" على قرار تجديد حبسهم 15 يومًا بتهمة التحريض على إثارة الرأي العام وتنظيم مظاهرة دون تصريح.

والمحبوسون في القضية هم: نانسي كمال، وسارة مهني، ومها مجدي، وإيناس إبراهيم، وأحمد نصر، مهندس سوفت وير، ومحمد محفوظ.

وقررت النيابة في وقت سابق، حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم عددا من التهم منها التحريض على تظاهر، وانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والحصول على تمويل خارجي لتنفيذ أعمال إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد القت القبض على المتهمين أثناء وجودهم بحديقة الأزهر وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة الدرب الأحمر، تم تحرير المحضر رقم 1483 جنح الدرب الأحمر لسنة 2017.

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مصراوي Masrawy

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