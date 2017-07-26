أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: إقبال كبير من الدول العربية على العامل المصري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: إقبال كبير من الدول العربية على العامل المصري

02:02 م الأربعاء 26 يوليو 2017

وزير القوى العاملة: إقبال كبير من الدول العربية على العامل المصري

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك إقبال من الدول العربية على التعاقد مع العمالة المصرية، مؤكدًا أن العامل المصري يتميز بالأداء الجيد والمواصفات التي تشجع كل الدول على طلبه.

جاء ذلك خلال تسليم وزير القوى العاملة، 25 عاملًا عقود عملهم بإحدى دول الخليج، وذلك على مهنة مساح أراضي، ومساعد مساح أراضي، ومساح أراضي "ليفل"، بمرتبات تتراوح بين 9 آلاف و15 ألف جنيه مصري، فضلًا عن مزايا السكن والانتقال وتكليف تذاكر السفر.

وأكد الوزير، أن هؤلاء العمال عليهم عبء كبير لنقل صورة جيدة عن العمالة المصرية، وترك بصمة ورسالة في مختلف الدول لأنهم مسئولون عن إيجاد فرص عمل لزملائهم المصريين بترك انطباع جيد حتي يتزايد الطلب عليهم وتزداد فرص العمل.

ووجه سعفان رسالة للعمال، بضرورة الحفاظ على علاقتهم بالمستشار العمالي في السفارة المصرية حتي يكون هناك تواصل مستمر بينهم لتحقيق السهولة في الأداء، لأنه حريص على توعية العمالة بحقوقها.

وأضاف: "أتمنى أن تكون فرص العمل بداية مستقبل جيد لكم ولابد أن نكون حريصين على اسم ، لأن العامل المصري سفير لمصر في مكانه الذي يتواجد فيه".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سعفان والمُلا يشهدان تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على "الخدمات

    أخبار

  • "سعفان" يجتمع مع العاملين بـ"القوى العاملة" لبحث مطالبهم المالية

    أخبار

  • برلماني: إسرائيل تستغل الضعف العربي وتسعى لهدم المسجد الأقصى

    أخبار

  • القوى العاملة: تعاون لتأهيل خريجي مراكز التدريب وتمويل راغبي إقامة

    أخبار

إعلان

3d63709dc4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)