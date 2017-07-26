وزير القوى العاملة: إقبال كبير من الدول العربية على العامل المصري

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك إقبال من الدول العربية على التعاقد مع العمالة المصرية، مؤكدًا أن العامل المصري يتميز بالأداء الجيد والمواصفات التي تشجع كل الدول على طلبه.

جاء ذلك خلال تسليم وزير القوى العاملة، 25 عاملًا عقود عملهم بإحدى دول الخليج، وذلك على مهنة مساح أراضي، ومساعد مساح أراضي، ومساح أراضي "ليفل"، بمرتبات تتراوح بين 9 آلاف و15 ألف جنيه مصري، فضلًا عن مزايا السكن والانتقال وتكليف تذاكر السفر.

وأكد الوزير، أن هؤلاء العمال عليهم عبء كبير لنقل صورة جيدة عن العمالة المصرية، وترك بصمة ورسالة في مختلف الدول لأنهم مسئولون عن إيجاد فرص عمل لزملائهم المصريين بترك انطباع جيد حتي يتزايد الطلب عليهم وتزداد فرص العمل.

ووجه سعفان رسالة للعمال، بضرورة الحفاظ على علاقتهم بالمستشار العمالي في السفارة المصرية حتي يكون هناك تواصل مستمر بينهم لتحقيق السهولة في الأداء، لأنه حريص على توعية العمالة بحقوقها.

وأضاف: "أتمنى أن تكون فرص العمل بداية مستقبل جيد لكم ولابد أن نكون حريصين على اسم مصر، لأن العامل المصري سفير لمصر في مكانه الذي يتواجد فيه".