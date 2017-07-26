وزير النقل: المسافة التي يقطعها «الترام» في ساعتين ستصبح 35 دقيقة

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قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، صباح الأربعاء، إن أساس التطوير في القطاع يعتمد على البنية الأساسية، لافتًا إلى أن النقل الجماعي له أهمية كبيرة في المدن الأكثر كثافة سكانية، مؤكدًا أن مستقبل مصر هو النقل الجماعي، خاصةً مع رفع الدعم عن الوقود.

وحول خطة الوزارة لتطوير ترام الإسكندرية؛ أضاف عرفات، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية أسماء مصطفى، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن «الترام يستقله يوميًا من 20 إلى 25 ألف راكب، وهو عدد متدني للغاية مقارنة مع طول الخط الذي يبلغ 12 كيلومترًا».

أوضح أن «التطوير لن يكون بتغيير وحدات فقط، بل سيتم إزالة كافة القضبان، وإنشاء خط مكهرب جديد، معزول تمامًا عن المنطقة المحيطة، مع إلغاء كل التقاطعات، سواء كانت أنفاق أو كباري علوية، بحيث أن المسافة الكلية التي يقطعها الترام في ساعتين تقريبًا، تستغرق وقت 35 دقيقة فقط».

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أشار إلى أن «دراسات تطوير الترام انتهت بالفعل، سنستكمل شرائح التمويل الباقية، وسنبدأ في اختيار المقاولين، وسنعمل بمقاول مصري بنسبة 60% في هذا المشروع».

أكد أن «مشروع خط أبو قير أهم في نظره من أي مشروع آخر، حيث يربط بين محطة مصر بالإسكندرية حتى منطقة أبو قير، بطول 23 كيلو مترًا، وسيكون قطار وليس ترام، والقطار الواحد سيتكون من 9 عربات مكيفة، وسيكون مكهربًا وليس ديزل»، مشيرًا إلى أنه سينقل أكثر من مليون ونصف شخص يوميًا.