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خليفة رضوان المنافس الأقوى على مقعد نائب جرجا المتوفي

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خليفة رضوان المنافس الأقوى على مقعد نائب جرجا المتوفي خليفة رضوان المنافس الأقوى على مقعد نائب جرجا المتوفي

التحرير

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توفى النائب هرقل وفقي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، عقب صراع مع المرض، حيث كان يعالج بإحدى مستشفيات القاهرة، ووسط صدمة أهل دائرته بقى السؤال الذي يطرح نفسه.. "من يخلف نائب جرجا في المجلس؟".

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مثَل وفقي دائرة جرجا لـ3 دورات انتخابية، بينهم دورة خاض خلالها الصراع الانتخابي ممثلُا للحزب الوطني في 2010، وصراع آخر شرس مع مرشحي جماعة الإخوان الإرهابية عقب الثورة، غير أنه في الانتخابات الأخيرة حصل النائب محمد إسماعيل الجبالى مرشح حزب المصريين الأحرار على 32 ألف و175 صوتا، وحصل هرقل وفقى على 30 ألف و466 صوتا، ليمثلا الدائرة، وخلفهما كان خليفة رضوان الحاصل على 23 ألف 17 صوتا، وعبد المنعم أبو الفتوح على 22 ألف و470 صوتا، والذي توفى أيضا منذ نجو شهرين، ليصبح خليفة رضوان أخر المتنافسين وأكثرهم قوة هو المرشح الأبرز لحصد المقعد.

يتمتع رضوان بشعبية كبيرة في المشاوده قبلي وبحري، وقرية بيت علام بجرجا جنوب المحافظة، وكان قد تم اختطافه على يد 3 أشخاص بسبب خلافات مالية تحت تهديد السلاح، واقتياده لمركز دار السلام شرق سوهاج، ثم تمكنت أجهزة الأمن من تحريره، كما أنه عضوًا بارزًا في لجنة المصالحات، ويمتلك عدة صيدليات بالمحافظة، إضافة إلي نشاطه في مجال العقارات.

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التحرير

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